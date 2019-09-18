الأربعاء, 18 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. شرطة
  5. عرض الخبر

ضبط آسيويين بتهمة تزوير شهادات تدريبية وتصاريح عمل

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 12:35 م بتوقيت مسقط

ضبط آسيويين بتهمة تزوير شهادات تدريبية وتصاريح عمل

 

مسقط - الرؤية

قامت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز تضبط أشخاص آسيويين بتهمة تزوير شهادات تدريبية وتصاريح عمل في مناطق الامتياز، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 مايو 2016

"التجارة والصناعة": إحالة مؤسسات إلى التحقيق بتهمة تزوير شهادات بنكيّة

المزيد

23 مايو 2016

"التجارة والصناعة" تحيل مؤسسات وشركات إلى التحقيق بتهمة تزوير شهادات بنكية

المزيد

24 سبتمبر 2016

القبض على آسيوي بتهمة تزوير عملة عمانية

المزيد

18 يوليو 2018

القبض على أفريقيين بتهمة تزوير العملات العمانية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سعر نفط عمان ينخفض بمقدار 5 دولارات

الاقتصاد - محلي

النفط يهوي 6%.. والسعودية تستعيد إنتاجها خلال أسبوعين

دولي - اقتصاد

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

السعودية تعلن عودة إمدادات النفط بالكامل.. والأسعار تهوي 7%

دولي - اقتصاد

التأكيد على اهتمام السلطنة بالبحث العلمي في ختام "منتدى الابتكار التقني في التعليم"

المحليات - أخبار

انطلاق أولى الجولات التعريفية بجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في عبري.. اليوم

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

بيان من السلطنة حول تصريحات نتنياهو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة