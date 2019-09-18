ضبط آسيويين بتهمة تزوير شهادات تدريبية وتصاريح عمل

مسقط - الرؤية
قامت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز تضبط أشخاص آسيويين بتهمة تزوير شهادات تدريبية وتصاريح عمل في مناطق الامتياز، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الأربعاء 18 سبتمبر 2019 12:35 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
قامت إدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز تضبط أشخاص آسيويين بتهمة تزوير شهادات تدريبية وتصاريح عمل في مناطق الامتياز، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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