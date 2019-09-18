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ماكينة ابتلاع الروح

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

ماكينة ابتلاع الروح

 

تامر الهلالي | مصر

 

هل تعلم يا صديقي

ما هو أسوأ شيء قد يحدث لك :

أن تصير ماكينة لابتلاع نفسك

أنت بالفعل تم الطرق على رأسك حتى دفنت داخل الجدار

لا أحد يراك ولا ترى نفسك

و لست مهتماً بما يجري لك هناك

 

تمر فوقك آلام

تمر البهجة

تمر الصحراء و يمر المطر

كل شيء سواء في ذلك الظلام المريح

الهاديء للغاية

 

قديما كنت تتذوق كل المطارق

بعضها كان يدق قلبك ليفتتك

و البعض كان اعتيادياً لا يدخلك أكثر في الحائط

و القليل كان يحاول إفاقة روحك

كي تدق طبول الفرح النادر

 

الآن أنت آمن جداً

رغم أن بعض المطارق الغبية تضرب فوق مكانك القديم

لكنك كفيف

و لسان روحك المدفونة

لا تستطيع تمييز دقات القدر

 

عليك أن تكتب مذكراتك أيها المسمار الذي اختفى

لتدرك ماذا كان أفضل

ان تتلقى الضربات

 ام تنتظر دقة الموت الصامتة

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