ماكينة ابتلاع الروح

تامر الهلالي | مصر

هل تعلم يا صديقي

ما هو أسوأ شيء قد يحدث لك :

أن تصير ماكينة لابتلاع نفسك

أنت بالفعل تم الطرق على رأسك حتى دفنت داخل الجدار

لا أحد يراك ولا ترى نفسك

و لست مهتماً بما يجري لك هناك

تمر فوقك آلام

تمر البهجة

تمر الصحراء و يمر المطر

كل شيء سواء في ذلك الظلام المريح

الهاديء للغاية

قديما كنت تتذوق كل المطارق

بعضها كان يدق قلبك ليفتتك

و البعض كان اعتيادياً لا يدخلك أكثر في الحائط

و القليل كان يحاول إفاقة روحك

كي تدق طبول الفرح النادر

الآن أنت آمن جداً

رغم أن بعض المطارق الغبية تضرب فوق مكانك القديم

لكنك كفيف

و لسان روحك المدفونة

لا تستطيع تمييز دقات القدر

عليك أن تكتب مذكراتك أيها المسمار الذي اختفى

لتدرك ماذا كان أفضل

ان تتلقى الضربات

ام تنتظر دقة الموت الصامتة