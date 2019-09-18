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رسميا: سعيد والقروي إلى جولة إعادة بانتخابات تونس

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

 

تونس- رويترز

أعلنت هيئة الانتخابات المستقلة في تونس أمس أن أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي المُحتجز بتهمة غسل الأموال، فازا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت الأحد الماضي؛ إذ تغلبا على زعماء سياسيين كبار ليصلا إلى جولة إعادة للانتخابات.

وأكد إعلان هيئة الانتخابات، الذي جاء بعد فرز كافة الأصوات، نتائج استطلاعات لآراء الناخبين مساء الأحد ونتائج جزئية نشرت أمس الأول الإثنين. وينظر إلى هذه الانتخابات باعتبارها تقريعا قويا للقوى السياسية الراسخة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد ثورة عام 2011، والتي فشلت في مُعالجة مصاعب اقتصادية منها ارتفاع معدل البطالة والتضخم. وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني

بنسبة 15.6 بالمئة. ومن بين المرشحين الآخرين- وعددهم 24 مرشحا منهم رئيس الوزراء ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير للدفاع- جاء مرشح حركة النهضة الإسلامية عبدالفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 12.9 بالمئة.

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