وفد من جامعة بنسلفانيا الأمريكية يزور جامعة السلطان قابوس

مسقط - الرؤية

استقبلَ سَعَادة الدُّكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، وفدًا من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، برئاسة الدكتور بيتر نيومان رئيس إدارة الترفيه والحظائر والسياحة بجامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، الذي يزور الجامعة حاليا.

وناقش الطرفان -خلال اللقاء- المواضيع ذات الاهتمام المشترك وإمكانيات التعاون بين قسم السياحة في جامعة السلطان قابوس وجامعة ولاية بنسلفانيا، وقد حَضَر اللقاء الدكتور محمد بن علي البلوشي عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وأكاديميون من قسم السياحة. وبعد الاجتماع قام الدكتور نيومان بزيارة لقسم السياحة في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وألقى محاضرة عن أنشطة التدريس والبحث في قسمه ومختبر الصوتيات في جامعة ولاية بنسلفانيا. كما قام بجولة إلى المركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس.

يُشار إلى أنَّ الدكتور نيومان متخصص في إدارة المناطق المحمية، كما يعمل مع خدمات المتنزهات الوطنية الأمريكية للتخفيف من تأثير الزوار في متنزهات دينالي ويوسميتي وروكي وجرانت تيتون الوطنية، إضافة لذلك قام الدكتور نيومان بإجراء العديد من الدراسات في مجال إدارة الزوار في الحدائق والمناطق المحمية محليا ودوليًّا، وتركزت اهتماماته البحثية حول إدارة الزوار في المناطق المحمية وما يتعلق بها، وإدارة أنماط الصوت في الحدائق، وإدارة النقل والتخطيط، وممارسات مبادئ عدم ترك الأثر، والصحة والرفاهية.