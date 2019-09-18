"الاختصاصات الطبية" يبحث التعاون مع وفود من جامعات كندية

مسقط - الرؤية

استضافَ المجلسُ العُماني للاختصاصات الطبية، يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، بمقره الرئيسي، عددًا من الوفود من الجامعات الكندية؛ تمثَّلتْ في جامعة دالهاوسي وجامعة ويسترن أونتاريو والكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا.

والتقتْ الوفود بسعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس، وناقش اللقاء فرصَ التعاون المشترك والخطط المستقبلية للمجلس والتباحث حول ما يُمكن أن يُعزِّز تبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل الأطباء العمانيين، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.

وجاءتْ زيارة جامعة دالهاوسي لتعزيز التعاون المتبادل بين المجلس والجامعة ومناقشة فرص تدريبية للأطباء المقيمين في المجلس للتدريب في الجامعة. كما التقى وفد الجامعة بمسؤولين من وزارة التعليم العالي؛ لمناقشة فرص التدريب لخريجي كليات الطب والاحتياجات التدريبية وآلية التقديم للتدريب في الجامعة الكندية، كما التقى الوفد عميدَ كلية الطب بجامعة السلطان قابوس، وعميد الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا لمناقشة فرص وشروط الالتحاق ببرامج البعثات التي توفرها جامعة دالهاوسي.

وهدفتْ زيارة وفد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا إلى متابعة مستجدات التعاون في مجال تطوير الامتحانات والاعتماد الدولي للبرامج الطبية التخصصية في المجلس، وطرق التقييم المختلفة محليا ودوليا، واعتماد حلقات العمل والدورات التدريبية التي يقدمها مركز المحاكاة الطبي وتنمية المهارات.

فيما سعتْ زيارة جامعة ويسترن أونتاريو الكندية إلى مناقشة فرص التدريب للأطباء المقيمين في المجلس للابتعاث لدراسة تخصص جراحة المخ والأعصاب بكندا، وبحث سبل التعاون في مجال التدريب الطبي للتخصصات النادرة. وزار الوفد مستشفى جامعة السلطان قابوس ومستشفى خولة؛ حيث اطلعوا على الخدمات والمرافق المتاحة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

ويسعَى المجلسُ العُماني للاختصاصات الطبية إلى إيجاد فرص التدريب والابتعاث في جامعات ومؤسسات أكاديمية عالمية من أجل رفع جودة التعليم والتدريب في المجلس، ورفد الأطباء المقيمين بأحدث المعارف عن طريق إيجاد فرص التدريب والابتعاث للأطباء العمانيين للدراسة لدى هذه المؤسسات المرموقة في الخارج.