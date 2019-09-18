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وزير الديوان يودع السفير القطري بمناسبة انتهاء مهام عمله

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

وزير الديوان يودع السفير القطري بمناسبة انتهاء مهام عمله

مسقط - العمانية

استقبلَ مَعَالي السيِّد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، بمكتبه، أمس، سعادة السفير علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة؛ لتوديع معاليه بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرًا لبلاده لدى السلطنة.

وتمَّ خلال المُقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وأعربَ سَعَادته عن شكره لمعاليه؛ لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله بالسلطنة؛ مما سهَّل له القيام بمهامه. من جانبه، شكر معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني سعادة السفير على جهوده الطيبة التي أسهمت في تعزيز العلاقات بين السلطنة ودولة قطر، متمنيًا له كل التوفيق.

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