والي العوابي يناقش الاستعدادات لـ"شهر البلديات"

العوابي - العمانية

عقدتْ اللجنة الرئيسية لفعاليات شهر البلديات وموارد المياه للعام 2019م، بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة، أمس، اجتماعًا لها، برئاسة سعادة الشيخ حمد بن سيف الجساسي والي العوابي رئيس اللجنة، وبحضور جميع الأعضاء.

وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة الجوانب المالية والتمويلية للمشاريع التي سيتم تنفيذها بالولاية خلال منافسات هذا الشهر، والذي سيُقام تحت شعار "جهود متواصلة وتنمية مستدامة". واستعرضتْ اللجنة أبرز المشاريع والأنشطة والبرامج التوعوية التي ستقام بمختلف قرى الولاية؛ لتحقيق أهداف الشهر لجميع فئات المجتمع.