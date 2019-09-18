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"عمومية استئناف صلالة وثمريت" تناقش تيسير الإجراءات

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

 

 

صلالة - العمانية

عقدتْ الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف والمحكمتين الابتدائيتين بصلالة وثمريت، أمس، اجتماعها الأول للسنة القضائية التاسعة عشرة (2019/2020)، برئاسة فضيلة القاضي الدكتور أحمد بن سليمان البوصافي رئيس محكمة الاستئناف رئيس الجمعية، وبحضور أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الادعاء العام.

وتمَّ خلال الاجتماع -الذي عُقِد بمحكمة الاستئناف بصلالة- النظرَ في تحديد عدد الدوائر القضائية للمحاكم وتشكيلها وتوزيع القضايا عليها، وتحديد الجلسات وأيام وساعات انعقادها إلى جانب المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية. وتناول الاجتماع عددًا من المواضيع القضائية والإدارية التي من شأنها تعزيز نظام العمل في المحاكم، وتيسير الإجراءات، وتسهيل العمل الذي يكفل سير العمل القضائي، ويصون حقوق المتقاضين وإنهاء القضايا في الزمن المحدد لها.

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