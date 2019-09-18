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قافلة كلنا عمان تحط رحالها في محافظة الظاهرة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

قافلة كلنا عمان تحط رحالها في محافظة الظاهرة

 

عبري - ناصر العبري

بدأت النسخة التاسعة من قافلة كلنا عُمان التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فعالياتها في محافظة الظاهرة، وذلك بتقديم عدد من البرامج الجماهيرية المتنوعة  في أماكن مختلفة من الولاية، حيث زارت كل من مدرسة فاطمة بنت قيس للبنات ومستشفى عبري والكلية المهنية بعبري، وتضمنت القافلة عددا من المحاضرات المشوقة والجماهيرية وعددا من اللقاءات والمسابقات، والتي تسعى إلى تعزيز القيم والأخلاق الحميدة، وتساهم القافلة من خلال البرامج التي تتضمنها في عرض بعض التجارب التي توضح التعايش العماني  الأصيل من خلال شخصيات من جنسيات مختلفة، الجدير بالذكر أنَّ القافلة ستواصل زياراتها إلى ولايات ينقل وضنك في اليومين القادمين.

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