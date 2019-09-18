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استعراض تقرير فني حول سير العمل بمشروع نظام العنونة الموحد

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 08:37 ص بتوقيت مسقط

استعراض تقرير فني حول سير العمل بمشروع نظام العنونة الموحد

 

 

مسقط – الرؤية

عقدت لجنة نظام العنونة الموحد اجتماعها الثالث لهذا العام أمس برئاسة سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات رئيس اللجنة وذلك بمبنى المركز بغلاء.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها اعتماد محضر الاجتماع الثاني للجنة لعام 2019، ومتابعة تنفيذ القرارات. واستعرضت اللجنة تقرير سير العمل في المشروع وتقرير فني عن إجراءات نظم المعلومات الجغرافية في البلديات المعنية والتوصيات حولها وما تم من إجراءات لتبني نظام العنونة الموحد من قبل البلديات المعنية. كما ناقش الاجتماع خطة تسليم البيانات والتطبيقات المعنية بالنظام للبلديات ذات العلاقة. ويهدف مشروع نظام العنونة الموحد إلى ترقيم المباني والمنشآت وتوحيد مسميات الشوارع ويواكب حالة النمو المتسارعة من خلال تبسيط العناوين بالشكل الذي يسهم في تعزيز سهولة الانتقال وتحديد الأماكن في مختلف أنحاء المدينة للمواطنين والمقيمين وزوار السلطنة على حد سواء وتوفير بيانات مكانية دقيقة وآنية.

ويندرج المشروع في إطار الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بتطوير بنية أساسية آمنة ومتكاملة تمكن من الحصول على البيانات وتبادلها لتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة إلى جانب أنه يُعد خطوة متقدمة لإيجاد بيئة استثمارية متطورة بفضل توفر معلومات الملاحة الجغرافية والتي سيوفرها النظام.

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