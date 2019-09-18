إشادات بنجاح حلقات الترويج للمقومات السياحية العمانية في روسيا: تعاقدات جديدة تعزز القطاع

مسقط – الرؤية

قال مسؤولون في عدد من الشركات السياحية المشاركة في حلقات العمل الترويجية للسياحة العمانية في روسيا الاتحادية إن الحملة التي زارت موسكو وسان بطرسبيرغ حققت أهدافها من خلال توقيع العديد من التعاقدات التي من شأنها أن تسهم في تنشيط الحركة السياحية في السلطنة.

ويأتي تنظيم حلقات العمل بمشاركة منظمي البرامج والحزم السياحية من أكثر من 200 شركة سفر وسياحة روسية متخصصة وممثلي وسائل الإعلام الروسية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 23مؤسسة سياحية وفندقية من داخل السلطنة.

وقال خالد بن عبدالله العامري الرئيس التنفيذي لسندباد مجان: مشاركتنا في حلقة العمل السياحية كانت مثمرة، وجاءت تماشيًا مع الخطة التوسعية للشركة لاستهداف السوق السياحي الروسي الواعد. ووفقا لمنظمة السياحة العالمية فإن أكثر من ٤٠ مليون سائح روسي يتنقلون حول العالم سنويا، محتلين المرتبة الخامسة عالميا كأكثر السياح إنفاقا للمال في السفر. ومن المعروف أن السائح الروسي محب للمرح والرفاهية أثناء السفر، وكثيرا ما تجذبه الشواطئ وأنشطة البحر، وتعد السلطنة وجهة مثالية نظرا لما تتمتع به من كل المقومات السياحية التي ينشدونها. وأكد ديمتري ارتيونوف من شركة ارت للسياحة أن حلقات العمل من شأنها أن تجذب العديد من السواح من روسيا، حيث تم الإطلاع خلالها على مقومات السلطنة سياحيا. وأضاف أن الشركة تنظم رحلات للسائح الروسي إلى السلطنة منذ 27 عاما، مضيفا أن السائح الروسي ينبهر بما يجده في السلطنة من تقدم وتطور، إلى جانب مستوى المنتجعات والفنادق، فضلا عن التنوع والثراء الطبيعي والتاريخي والتراثي.

ومن الشركات العمانية المشاركة في حلقات العمل منتجعات سما والتي تمتلك العديد من المنتجعات في جبل شمس ووادي شاب، ورمال الشرقية، وقرية وكان، وقال سعود بن هلال الشيذاني المدير التنفيذيللشركة إن المشاركة في حلقات العمل الترويجية التي تنظمها وزارة السياحة في روسيا الاتحادية تعد إحدى أهم قنوات الترويج المعاصرة، للتعريف بالمقومات السياحية للسلطنة، والإقبال الذي شهدته هذه الحلقات من قبل الشركات الروسية يؤكد أهميتها.

وقال عبدالله الزكواني من شركة أورينت السياحية إن حلقات العمل ساعدتنا على التعرف عن كثب على رغبات السائح الروسي، وفتحت آفاقا للتعاون المشترك الذي من شأنه أن يعزز التبادل السياحي بين البلدين.

وأقيمت على هامش حلقات العمل لقاءات بين وكلاء السفر والسياحة من روسيا الاتحادية والسلطنة لتبادل وجهات النظر للوصول لأسهل الآليات، وتذليل التحديات ليحضى السائح الروسي بشكل خاص برحلة سلسة ممتعة للوصول للسلطنة .

وتطرقت حلقات العمل إلى الجهود الترويجية التي تقوم بها الوزارة بهدف التعريف بالمقومات السياحية المتنوعة للسلطنة، ومناقشة تطورات القطاع السياحي والتسهيلات والمزايا التي تمنح للاستثمار في هذا القطاع.

ويعد السوق السياحي الروسي من الأسواق الواعدة للسياحة الروسية، حيث سجل العام 2018 زيادة كبيرة في عدد السياح الروس القادمون للسلطنة، إذ تشير الاحصاءات إلى نسبة زيادة بلغت %162، وبلغ عدد السياح القادمون من روسيا الاتحادية خلال العام ال ماضي 10 آلاف 877 سائحا مقارنة بـ4 آلاف و156 سائحا خلال عام 2017 في حين بلغ عدد السياح الروس القادمون للسلطنة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 نحو 9 آلاف و 651 سائحا.

واشتمل جدول أعمال الحلقات على عرض مرئي عن السياحة في السلطنة، وسلّط الضوء على مقومات الجذب السياحي التي تتمتع بها السلطنة بما تزخر به من مفردات ومنتجات وأنماط سياحية طبيعية وبيئية ثرية ومتنوّعة وبما تحتويه التجربة السياحية العمانية العربية الأصيلة من قيم ثقافية وحضارية ومجتمعية تتميز بها السلطنة، إضافة إلى شرح للتسهيلات والخدمات والعروض التي تستهدف استقطاب السائح الروسي وتتوافق مع متطلباته واهتماماته.