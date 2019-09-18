فتح باب التسجيل في جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه

مسقط - الرؤية

يفتح مجلس البحث العلمي ومركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم باب التسجيل في النسخة الرابعة من جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 31 ديسمبر، وذلك عبر التسجيل في الموقع الإلكتروني لمجلس البحث العلمي.

وتهدف جائزة البحوث والابتكارات في مجال المياه إلى تعزيز دور البحث العلمي وتشجيع ودعم المبادرات الابتكارية المتميزة لإيجاد الحلول لقضايا المياه القائمة في السلطنة ورفع الوعي بمجال المياه. ويضم برنامج الجائزة ثلاث مراحل في المرحلة الأولى يتم تقديم طلبات الترشيح خلال الفترة من 18 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2019، وفي المرحلة الثانية يتم فرز الطلبات وتقييمها خلال الفترة من شهر يناير إلى فبراير 2020، وفي المرحلة الثالثة يتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين في شهر مارس 2020.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين: النشر العلمي والابتكارات. وتشتمل فئة النشر العلمي على الأوراق العلمية المنشورة في الدوريّات المحكمة وتنقسم إلى قسمين: الباحثون من حملة الدكتوراه، والباحثون من غير حملة الدكتوراه. أما فئة الابتكارات فتشمل النماذج الابتكارية أو المنتجات أو الخدمات التي تعالج قضايا المياه وتنقسم إلى فئة الابتكار، وفئة المبتكر الناشئ حيث تستهدف فئة الابتكار الأفراد وفرق المشاريع البحثية والباحثين الأكاديميين ورواد الأعمال والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تخصيص فئة المبتكر الناشئ لطلبة المدارس من الصف العاشر إلى الثاني عشر بهدف تعزيز الوعي بقضايا المياه من سن مبكرة.

وتصل قيمة الجائزة إلى 20 ألف ريال عماني موزعة على فئات الجائزة المختلفة. حيث تبلغ قيمة جائزة النشر العلمي 4000 ريال عماني، ويحصل الفائز الأول بكل قسم على مبلغ وقدره 2000 ريال عماني. وتبلغ قيمة الجائزة في فئة الابتكارات إلى (16000) ريال عماني، ففي فئة الابتكار يحصل الفائز الأول على مبلغ وقدره 5000 ريال عماني، ويحصل الفائز الثاني على 4000 ريال عماني، في حين يحصل الفائز الثالث على 3000 ريال عماني. وفي فئة المبتكر الناشئ يحصل الفائز الأول على 1200 ريال عماني، ويحصل الفائز الثاني على مبلغ وقدره 1000 ريال عماني، بينما يحصل الفائز الثالث على 800 ريال عماني. في حين يحصل كل من الفائز الرابع والخامس على 500 ريال عماني.