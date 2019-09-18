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التدريب على إعداد السيرة الذاتية في "تقنية إبراء"

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 08:35 ص بتوقيت مسقط

التدريب على إعداد السيرة الذاتية في "تقنية إبراء"

إبراء – الرؤية

نظمت الكلية التقنية بإبراء في محافظة شمال الشرقية أمس حلقة عمل للتدريب على إعداد السيرة الذاتية واستهدفت أكثر من 300 مشارك من الطلبة الخريجين والباحثين عن عمل والطلبة المقبلين على التدريب والمتوقع تخرجهم من داخل وخارج الكلية، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة بنت ناصر الحارثية مساعد عميدة الكلية التقنية بإبراء لشؤون الطلبة وعدد من الأكاديميين والإداريين بالكلية وطلبة الكلية ومؤسسات التعليم العالي بمحافظة شمال الشرقية.

وقالت عايدة بنت علي السبتية رئيسة قسم التدريب على رأس العمل بالكلية التقنية بإبراء إن الحلقة تأتي في إطار البرامج والفعاليات التدريبية التي ينفذها قسم التدريب على رأس العمل ونسعى من خلالها إلى صقل مهارات المستهدفين بكافة المهارات الضرورية في مجال التدريب والتشغيل وإكسابهم القدرة والمعرفة اللازمة والمعينة لهم في مجال العمل المستقبلي. وأكدت أهمية التدريب لطلبة الكلية لتعزيز القدرات وتنمية مهاراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى المعرفة والإتقان في مجال العمل بعد التخرج.

وأضافت السبتية أن على الطالب وهو على مقاعد الدراسة أو الخريجين والباحثين على عمل معرفة الإجراءات قبل وأثناء وبعد التدريب والتي تسهم في تسهيل الحصول على فرص تدريبية تتناسب مع التخصصات العلمية للطالب.

 

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