بلدية صحار تنجز 45% من مشروع "حماية تآكل الشواطئ"

صحار - الرؤية

تُوَاصِل بلدية صحار تنفيذَ أعمال مشروع حماية تآكل الشواطئ في منطقتيْ كروان والشيزاو، بطول 1000 متر، وتأمل البلدية أن يُسهم المشروع في تقليل تأثر هذه المواقع من ظاهرة التآكل وحماية منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وتأتِي هذه الجهود في إطار المبادرات التي تقدمها البلدية، ورؤيتها القائمة على تقديم الخدمات بمختلف أنواعها في كلِّ ربوع ولاية صحار. وتقوم البلدية -من خلال المشروع- بعمل حمايات صخرية للحد من تآكل شواطئ منطقتيْ كروان والشيزاو، وبجهود ذاتية من معدات وكوادر فنية؛ حيث تم نقل 148 شحنة من قطعيات الصخور الناتجة عن أعمال تنفيذ مشاريع الطرق الجبلية، وتمَّ إنجاز 45% من الأعمال، و450 متراً من إجمالي طول المشروع. ويتم تنفيذ المشروع بالموارد المتاحة من قطعيات الصخور لتوفير التكلفة اللازمة والاستغلال الأمثل للموارد؛ حيث إن هذه القطعيات من الصخور الجيرية وبأحجام كبيرة يتم صفها على المواقع المتأثرة بتآكل الشواطئ.

وبدأتْ البلدية هذا المشروع منذ فترة طويلة؛ من خلال دراسة الوضع، ومحاولة إيجاد حلول؛ حيث تحتاج المعالجة إلى دراسات متعمقة من قبل متخصصين في تأكل الشواطئ، وما قامت به البلدية بجهودها الذاتية خلال الفترة الماضية من معالجة ليس هو العلاج النهائي لهذه الظاهرة؛ فمثل هذا التآكل يحتاج إلى كاسر أمواج بمواصفات فنية دقيقة حتى تكون له آثار إيجابية مستقبلا، وتحاول البلدية إيجاد حلٍّ مؤقت لهذه الظاهرة، والذي بدوره يقلل من إضرار تآكل الشواطئ وتنظيم المنظر العام.

وقامتْ البلدية في بداية المشروع بنقل نوعية وأحجام الصخور التي يتم صفها، والتي تتلاءم مع البيئة البحرية وعدم تعرضها للانجراف، وسيُسهم المشروع إلى الحد من عمليات الردم العشوائي بغرض حماية المنازل الواقعة على الشاطئ، والتي تشوِّه المنظر العام وجمالية الشاطئ، والمحافظة على البيئة البحرية وممتلكات المواطنين جراء ارتفاع أمواج البحر في حال تعرض السلطنة لأنواء مناخية.

وتُناشد البلدية جميعَ المواطنين والقاطنين إلى عدم رمي المخلفات المختلفة والردم العشوائي، والذي يعدُّ من الممارسات التي لها تأثير سلبي على البيئة البحرية وجمالية شواطئ الولاية.