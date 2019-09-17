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تكريم الفائزين بمسابقة المشاريع المبتكرة

التأكيد على اهتمام السلطنة بالبحث العلمي في ختام "منتدى الابتكار التقني في التعليم"

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:25 م بتوقيت مسقط

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إيمان حيلوز مشروع أبجد
الجلسة الخاصة بالمبتكرين الشباب
عبدالله عودات مشروع سديد
عدنان الشعيلي مشروع المشرف الالكتروني (1)

 

مسقط - العمانية

اختُتِمت، أمس، أعمالُ مُنتدى "الابتكار التقني في التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019"، بعقد 3 جلسات نقاشية، وحضر ختام المنتدى -الذي استضافته السلطنة، مُمثلة بوزارة التعليم العالي، خلال الفترة 15/17 سبتمبر الجاري، بمشاركة عربية وإفريقية- معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي، ومعالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم.

وأوضحتْ معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم -في كلمة لها- أنَّه وانطلاقًا من الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بأهمية ترسيخ منهج التفكير العلمي وتنشئة أجيال قادرة على التعامل مع التغيرات والمستجدات المحلية والعالمية بكل كفاءة واقتدار، فإن السلطنة تتابع باهتمام ما يجري في العالم من تطوُّرات مُتسارعة في كافة مجالات التنمية بشكل عام، وتشارك الأسرة الدولية سعيها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030؛ ومن بينها: الهدف الرابع المتعلق بالتعليم. وقالت معاليها إنَّه وفي هذا السياق أثبتت السلطنة من خلال الإستراتيجية الوطنية للتعليم 2040، والتي ترتكز على غرس ثقافة الابتكار العلمي والإستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تشمل منظومة بحثية تستجيب بشكل فعَّال للاحتياجات: الاجتماعية، والاقتصادية، والتنموية، والبيئية، والتي تتَّسم بوضوح الرؤية، وتوفير البيئة  المحفزة للابتكار، وتتماشي هاتان الإستراتيجيتان مع رؤية عُمان 2040.

وعقدتْ الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "أهمية التعليم النشط في مدارس الشرق الاوسط وشمال إفريقيا"، أما الجلسة الثانية فحملت عنوان "التشجيع على تحقيق شمولية وتنوع أكبر في قطاع التعليم"، فيما جاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان "التحول من خلال تفعيل دور التفكير النقدي في التعليم والبحث العلمي".

وأقيمتْ جلسة خاصة بالمبتكرين الشباب من داخل وخارج السلطنة حول "تطوير الجيل الجديد من رواد الأعمال المبتكرين". ثم أُجريت المسابقة الخاصة بالمبتكرين الشباب شارك فيها 5 شباب من السلطنة و5 من نظرائهم الشباب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي ختام فعاليات المنتدى، كرَّم سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي، الشباب العشرة المشاركين في مسابقة المشاريع المبتكرة، والمقامة على هامش فعاليات المنتدى.

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التأكيد على اهتمام السلطنة بالبحث العلمي في ختام "منتدى الابتكار التقني في التعليم"

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