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مشاركة ناجحة لمرشدات السلطنة في "منتدى الحوكمة" بتونس

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:25 م بتوقيت مسقط

مشاركة ناجحة لمرشدات السلطنة في "منتدى الحوكمة" بتونس

مسقط - الرؤية

اختتمت مرشدات السلطنة مُشاركتها في أعمال منتدى الشابات العربي في الحوكمة، والذي استضافته تونس خلال الفترة 15-17 سبتمبر الجاري، تحت شعار "نحو التعلم  والنمو والقيادة"، ومثل وفد المديرية العامة للكشافة والمرشدات الجوالة هدى بنت سيف بن عوض الحضرمية والقائدة خديجة بنت عبدالرحمن القاسمية.

وتضمَّن المنتدى عددًا من الجلسات؛ منها: جلسة كيفية صياغة الأهداف الذكية، ومدى إمكانية تحقيق مختلف الأهداف الموضوعة ذات الأهمية، وقد تمَّ تقسيم المشاركات إلى عدة مجموعات؛ بحيث تتبنى كل مجموعة إحدى القضايا المهمة، ووضع خطة للتغلب على القضية، واعتبرت الجلسة الأولى جلسة تمهيدية للجلسة الثانية، والتي جاءت بعنوان "المناصرة"، وتم التطرق فيها لتعريف بالمناصرة وشروطها والفرق بينها، وإلى كيفية المناصرة، مع ذكر عدد من الأمثلة الشاهدة على ذلك. وفي ختام الجلسة، تمَّ التأكيد على أهمية المناصرة، ودورها في تحقيق المطالب، والحد من تفشي الظواهر السلبية.

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