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4.28% تراجعا بصافي الاستثمار غير العماني

"مسقط 30" يواصل السير عكس اتجاه النفط ويفقد 7.5 نقطة.. و129% زيادة بالتداولات

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 06:19 م بتوقيت مسقط

"مسقط 30" يواصل السير عكس اتجاه النفط ويفقد 7.5 نقطة.. و129% زيادة بالتداولات

 

الرؤية – نجلاء عبدالعال

استمر المؤشر العام لسوق مسقط في السير عكس اتجاه أسعار النفط. وبينما ارتفع سعر برميل نفط عُمان 6 في المئة لليوم الثاني ليصل إلى 68.44 دولار، تراجع إغلاق "مسقط30" لليوم الثاني فاقدا 7.5 نقطة من آخر إغلاق له، بما يمثل 0.19 في المئة.

وشهد السوق تداولات كثيفة من الاستثمار الأجنبي بيعا وشراء، ورجحت مبيعات الاستثمار غير العربي الكبيرة كفة البيع رغم الإقبال الشرائي من الاستثمار الفردي غير العربي أيضًا، وانتهت الجلسة بخروج صافي قيمته 138 ألف ريال من الاستثمارات الأجنبية في السوق، حيث باع غير العمانيين ما قيمته 1.06 مليون ريال، فيما بلغت قيمة شرائهم 927 ألف ريال.

ورغم توجه المؤشر العام عكس أسعار النفط إلا أنَّ التداولات سجلت تفاعلا إيجابيا مع شركتي مسقط للغازات والغاز الوطنية، وفيما لم يصدر عن مسقط للغازات إفصاحات جديدة إلا أن التفاعل معها وصل إلى الحد الأقصى لارتفاع السهم ليصل به إلى 0.188 ريال، أما الغاز الوطنية فجاء ارتفاع سهمها تواصلا للإقبال عليه بعد الإفصاح عن توقيعها اتفاقية لإنشاء محطة تخزين غاز البترول المسال مع بتروديك والتي حصلت بعدها على رسوم مشاركة قدرها 3.2 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، فقد أغلق مؤشر القطاع المالي بتراجع نسبته 0.15 في المائة تقريباً بإغلاقه عند مستوى 6564 نقطة، فيما أغلق مؤشر القطاع الصناعي على مستوى 4374 نقطة؛ حيث فقد 8 نقاط، بينما أفلت مؤشر قطاع الخدمات من الخسارة محققا مكسبا قارب 7 نقاط، وذلك بعد أن خسر خلال الأسبوع نحو 115 نقطة بنسبة 3.45% مقارنة بإغلاقه بنهاية الأسبوع السابق، أما المقارنة اليومية فسجل أغلق المؤشر في جلسة الخميس ارتفاعا بنسبة 0.3% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.

أما مؤشر السوق الشرعي، فأغلق على 537 نقطة فاقدا نقطتين من إغلاقه في الجلسة السابقة وبنسبة تراجع 0.4 في المئة، وفي المقارنة الأسبوعية وبذلك تقلصت خسارة المؤشر في أسبوع إلى نحو 0.4 في المئة مقارنة بإغلاقه السابق، وتراجع مؤشر العائد الكلي إلى 4259 نقطة فاقدا 8 نقاط.

وزادت قيمة التداولات الإجمالية خلال الجلسة لتصل إلى 3.2 مليون ريال وهو أعلى من ضعف القيمة في الجلسة السابقة والتي كانت 1.4 مليون ريال بنسبة ارتفاع 129%. أما القيمة السوقية الإجمالية للشركات المتداولة، فقد خسرت نحو 21.5 مليون ريال وكان التأثير الأكبر فيها لتراجع سهم بنك مسقط الذي ترك الجلسة فاقدا 8 بيسات وبما يمثل 1.8 في المئة تقريبا أقل من سعر إغلاقه السابق، وكان السهم قد شهد بيعا عاليا خاصة من قبل الاستثمار الأجنبي حيث وصلت قيمة التداولات عليه إلى 732 ألف ريال.

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