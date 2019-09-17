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5 طرق مريحة لحجز موعد خدمة "إنفينيتي"

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 05:46 م بتوقيت مسقط

5 طرق مريحة لحجز موعد خدمة "إنفينيتي"

 

مسقط – الرؤية

 

تسعى إنفينيتي عُمان، من بيت شركة سهيل بهوان للسيارات إلى إيجاد معيار جديد في خدمة العملاء، وتقدم لزبائنها 5 طرق خالية من المتاعب لحجز موعد الخدمة. وتهدف هذه العملية المريحة والسهلة إلى تقديم تجربة ممتازة في مجال خدمة العملاء لكل مالك سيارة إنفينيتي.

 

ويمكن الحجز عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع إنفينيتي عمان؛ أو إرسال بريد إلكتروني؛ أو إرسال رسالة نصية إلى الرقم 99825454 أو الاتصال على الرقم 24529111 أو التراسل على تطبيق واتس أب برقم 97692689.  ولإتمام الحجز، على العميل إدخال بيانات السيارة واختيار التاريخ المناسب لإجراء الخدمة وستؤكد إنفينيتي عُمان الموعد.

وقال متحدث باسم "إنفينيتي عُمان": أصبح حجز موعد لخدمة السيارات مع إنفينيتي عُمان أسهل من أي وقت مضى، حيث يتم ذلك بخمس طرق سهلة خالية من المتاعب. نحن نسعى دائمًا إلى منح العملاء مهلة زمنية تتلاءم مع جدولهم الزمني. من أهم نقاط تمايز العلامة التجارية بين المنافسين هو المستوى الأعلى لخدمة العملاء التي تقدمها.  وتضمن إنفينيتي عُمان استخدام قطع غيار إنفينيتي الأصلية وأن الفنيين المدربين تدريباً عالياً هم من سيقومون بإجراء الخدمة.

وفي إطار سعيها الحثيث لوضع معيار جديد في خدمة العملاء، أطلقت إنفينيتي عُمان، من بيت سهيل بهوان للسيارات، الخدمة السريعة (إنفينيتي إكسبريس سيرفيس) المتاحة للسيارات المستحقة لخدمة الصيانة الدورية الخاصة بها كل 10,000 كم، (باستثناء خدمات الإصلاح الكبرى)، وسيجري الانتهاء من خدمة إنفينيتي إكسبريس في غضون ساعة واحدة فقط.

وكانت إنفينيتي عُمان قد أطلقت برنامج "السيارة البديلة" لتزويد العملاء بمجموعة سيارات إنفينيتي البديلة لمساعدتهم على التنقل أثناء إجراء الخدمة للسيارات. وتم تصميم برنامج "السيارة البديلة" لتزويد العملاء بالتنقل السلس أثناء خدمة السيارات وتوفير فرصة لتجربة موديلات أخرى من إنفينيتي.

 

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