"عمان العربي" يستعرض رؤيته لتعزيز الابتكار في مؤتمر التجارة الإلكترونية

مسقط – الرؤية

شارك بنك عُمان العربي في مؤتمر عُمان للتجارة الإلكترونية 2019. وساهم الرئيس التنفيذي للبنك رشاد بن علي المسافر في الجلسات النقاشية للمؤتمر موضحاً رؤية البنك المستقبلية حول تعزيز الابتكار وفتح الباب أمام الأفكار الإبداعية لخدمة القطاع المصرفي بالشكل الذي يتناغم مع رؤية السلطنة للتحول الرقمي.

وقال رشاد المسافر، عن رعاية البنك للمؤتمر: انطلاقًا من كوننا واحدة من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في البلاد، نحرص دائمًا على دعم الفعاليات والمنتديات التي تسلط الضوء على الاتجاهات والتقنيات التي من شأنها أن تقود التحول الرقمي والنمو في القطاع المالي، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتوسيع خدماتنا وأنظمتنا خارج نطاق الخدمات المالية والتي في نهاية المطاف سوف تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

ويعد المؤتمر الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست"، أكبر حدث رقمي في الشرق الأوسط، وقد رفع شعار "كل شيء عبر الإنترنت". واستضاف المؤتمر مجموعة واسعة من الخبراء وصناع القرار الدوليين والمتحدثين وورش العمل التي ركزت على التحول الرقمي وكيفية تسخير وتحديد الإمكانات غير المستغلة لاستخدام التجارة الإلكترونية كركيزة أساسية لاستراتيجية العمل.

واشتمل المؤتمر على حلقة نقاش غطت عدة مواضيع رئيسية مثل التأثير العالمي للتجارة الإلكترونية والاتجاهات المستقبلية والتحول الرقمي وغيرها من المحاور المهمة. وشارك الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي في الحلقة النقاشية إلى جانب العديد من قادة الأعمال وخبراء القطاع في المنطقة.

وضمن مشاركته في المؤتمر، استعرض بنك عُمان العربي في ركنه الخاص مجموعة من منتجاته وخدماته الرقمية إلى جانب إبراز جهوده في تحويل الخدمات المصرفية من شكلها التقليدي إلى الشكل الرقمي، مثل إضافة ميزة دفع الفواتير والتبرع للجمعيات الخيرية في منصته للخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيقه للهواتف المحمولة، وتوظيفه لتقنيات الدفع من دون لمس في البطاقات المصرفية الجديدة. كما شارك البنك تجربته في تحديث الفروع انطلاقًا من إيمانه العميق بثقافة الابتكار التي تنعكس على جميع جوانب عملياته وخدماته.

ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك شبكة واسعة تضم 65 فرعًا ومكتبا تمثيليا، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي والتي تضم 152 جهازا في كافة أنحاء السلطنة. كما يوفر بنك عمان العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لزبائنه من الأفراد والشركات والمستثمرين على حد سواء.