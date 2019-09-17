"باونس عمان" تقرر إزالة لعبة التسلق المتسببة في "حادث السقوط"

مسقط - الرؤية

قررت شركة الألعاب الترفيهية "باونس عمان" إزالة نشاط التسلق، الذي تسبب في إصابة الطفل علي اللواتي.

وأضافت بأن الشركة ومقرها منطقة (غلا) تعمل على كثب مع الجهات الحكومية والمستشار الخاص بالأمان والسلامة.

وكان طفل قد تعرض لحادث سقوط من أعلى "لعبة تسلق" خلال ممارسته أنشطة التسلق بالمركز، ما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، ويعاني من نزيف داخلي وكسر في الكتف والفك والأنف.

وأشارت الشركة إلى أن كل المعدات كانت سليمة تماما، وأن خطأ بشري غير مقصود من قبل موظف قد يكون السبب في وقوع الحادث.

وحثت الشركة الجمهور على التواصل معها عبر البريد الإلكتروني "info@bounce.om" في حالة الاستفسار عن أي معلومات تخص "باونس عمان".