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"روائح غريبة" بمنطقة القرم ووزارة البيئة توضح

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:13 م بتوقيت مسقط

"روائح غريبة" بمنطقة القرم ووزارة البيئة توضح

 

مسقط - الرؤية

أكدت وزارة البيئة والشؤون المناخية، متاغبعتها لما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول (تلوث الهواء في منطقة القرم).

وكان رواد مواقع التواصل الاجتكاعي قد تدالوا "تغريدات" حول انتشار روائح غريبة في منطقة القرم.

وقال الوزارة في بيان لها إن التقييم المبدئي للوضع خلص إلى أن السبب الرئيسي للروائح هي الأبخرة الناتجة من عملية شحن النفط الخام إلى ناقلات النفط البحرية وبعض الانبعاثات من بعض المنشآت النفطية بالمنطقة، وأنه تم الاتفاق مع الجهات ذوي العلاقة على خطط المعالجة التي يتطلب العمل عليها مع بقاء المتابعة المستمرة من قبل المختصين بالوزارة حرصا على سلامة المجتمع.

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