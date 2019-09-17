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يوم ميلادي

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

يوم ميلادي

فتحي مهذب | تونس

يوم ميلادي

بصق غراب خلسة

في فمي..

قبل أن تطارده ممرضة بنبرتها الكنسية..

بينما أمي في ثلاجة الأموات

تحصي عدد البواخر الحربية

التي ستخيم في ميناء صدري..

يوم ميلادي

قرع جباة ضرائب باب البيت

هشموا مصابيح الروح الكابية

بمكانس طويلة..

ثم سقطوا في بئر معتمة

بحثا عن كنوز يوسف الضائعة..

يوم ميلادي

بال قاطع طريق على قماطي

لأن وجهي مخيف ومقزز جدا

ومثير للغثيان..

كاد يصوب مسدسه باتجاه وجهي

المتهدل مثل نهد حيزبون جاف..

لولا عبور ثور هائج تحت قميصه

واندلاع حريق هائل في غابة رأسه..

يوم ميلادي

هاتفني الحظ بسرعة فائقة

أن عربته معطلة ..

والطريق مطوقة باللصوص..

يوم ميلادي

استشرت الأوبئة والمجاعة والحروب وغارت الينابيع وعز الخبز وكثر السفسطائيون والقتلة والإخوة الأعداء..

والنخاسون وبائعو الذمم..

وصار الموت ضرورة يومية .

يوم ميلادي

يوم ولدت بعين واحدة مثل مسيح الدجال..

قال الطبيب : سيكون لهذا المسخ

شأن عظيم..

سيعيد التاج والمجد لقصيدة النثر

سيحرر العبيد من ظلمات العادة..

سيبني سورا عظيما من الكلمات..

لحراسة الأعماق من الخواء القادم..

سيهذب طباع الفهد في مرتفعات النثر..

سيقتل أربعين ناقدا أمام مغارة التأويل .

يوم ميلادي

إحترقت سيارة الإسعاف تحت سريري..

واختفي السائق داخل عمودي الفقري..

ناداني دب بني من الشرفة

لا تبق في المدينة يا بني..

حياني ومضى مثل راهب أنيق..

يوم مولدي

جد عراك رهيب بين متناقضاتي..

بين ملاك وشيطان يفتحان النار

في حجرة الولادة..

حيث يتطاير ريش مبقع بالدم

في الهواء ..

يتقاتلان من أجل وليمة قذرة .

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