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جلالة السلطان يتلقى شكر أمير الكويت ورئيس لاتفيا

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى شكر أمير الكويت ورئيس لاتفيا

مسقط - العمانية

تلقَّى حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظَّم -أبقاه الله- برقيتيْ شكر جوابيتيْن من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ ردًّا على برقيتيْ جلالته المعزيتين لسموه في وفاة المغفور لهما -بإذن الله تعالى- الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح، والشيخة أنوار فيصل السعود الصباح.. أعرب سموُّه فيهما عن خالص شكره على ما عبَّر عنه جلالة السلطان المعظم من صادق التعازي والمواساة، سائلا المولى تعالى أن يتغمَّد الفقيدين بواسع رحمته، ويُسكنهما فسيح جناته، وأنْ لا يُرِي جلالته مكروهًا بعزيز.

كما تلقى حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظَّم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس إيغليس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة انتخابه رئيسًا لبلاده.. أعرب فخامته من خلالها عن خالص شكره وتقديره لتلقي برقية جلالته، وما تضمَّنته من تهانٍ طيبة له ولشعب بلاده الصديق.

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