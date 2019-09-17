السلطنة: الهجمات على منشآت الطاقة السعودية "تصعيد لا طائل منه".. ومستعدون لدعم إحلال السلام في اليمن

◄ مطالبة المبعوث الأممي بدعو "أطراف الحرب" للتوافق على إنهاء الصراع

مسقط - الرؤية

أعربتْ السلطنة عن أسفها العميق لتعرُّض بعض مُنشآت الطاقة بالمملكة العربية السعودية في ابقيق والخريص لهجمات، مُعتبرة ذلك تصعيدًا لا طائل منه.

وقال بيانٌ صادرٌ عن وزارة الخارجية إنَّ السلطنة "تطلب من مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن السفير مارتن غريفت دعوة أطراف الحرب في اليمن إلى طاولة المفاوضات؛ للتوافق على إنهاء الصراع". وأبدتْ السلطنة استعدادها لدعم إحلال السلام في اليمن، حسبما ورد في البيان.

وتعرَّضت منشأتا نفطٍ تابعتان لشركة أرامكو السعودية لهجمات خلَّفت أضرارًا بأكبر معمل لتكرير النفط الخام في العالم، وأثر على مستويات الإنتاج، ودفع المملكة للسحب من الاحتياطي الإستراتيجي؛ الأمر الذي دفع أسعار النفط للصعود الحاد لمستويات قياسية.