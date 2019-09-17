النفط يقفز في الأسواق العالمية.. والخام العماني بـ64.56 دولار

عواصم - الرؤية - الوكالات

بَلَغ سعرُ نفط عُمان -تسليم شهر نوفمبر المقبل- 64.56 دولار، بعدما ربح في جلسة أمس 5.31 دولار في التداولات التي شهدتها بورصة دبي للطاقة.

وتسبَّب هجومٌ على السعودية -أوقف خمسة في المئة من إنتاج النفط الخام العالمي- في ارتفاع أسعار النفط بأكبر وتيرة منذ العام 1991. وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثي) اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم الذي خلف أضرارًا بأكبر معمل لتكرير النفط الخام في العالم. وقال مصدران مُطلعان على عمليات شركة أرامكو السعودية لرويترز إنَّ عودة إنتاج النفط السعودي بشكل كامل إلى الوضع الطبيعي قد تستغرق شهورا، وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أسابيع.

وصَعَدت أسعار النفط بنسبة 19 في المئة قبل أن تنخفض عن ذلك المستوى المرتفع. لكن الأسعار انخفضت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح بالسحب من مخزون الإمدادات الأمريكية الطارئة، وبعدما أعلن منتجون حول العالم وجود مخزونات كافية من النفط لتعويض النقص.