المرهون: البرنامج التدريبي "إدارة السمعة المؤسسية" يسهم في تطوير الأداء في الجهاز الإداري للدولة

مسقط - العمانية

بدأت أمس أعمال برنامج "إدارة السمعة المؤسسية" التدريبي وينفذه معهد الإدارة العامة تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بفندق دبليو مسقط.

وصرح معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بأن تنفيذ هذا البرنامج يأتي استمرارًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- على أهمية تطوير الأداء الحكومي ووضعها موضع التنفيذ والعمل بصورة مستمرة من أجل إيصال الرسالة والاختصاص والخطط والبرامج والمسؤوليات المناطة بكل وحدة في الجهاز الإداري للدولة. وأضاف معاليه أن البرنامج التدريبي يعد الأول لمعهد الإدارة العامة الذي يستهدف رؤساء مكاتب أصحاب السمو والمعالي الوزراء ومن في حكمهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة وهو من البرامج النوعية التي تهدف إلى تجويد أداء الوحدات الحكومية. وأوضح معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية أن البرنامج يتمحور حول موضوع إدارة السمعة المؤسسية في المؤسسات الحكومية ويهدف إلى دعم جهود المؤسسات في إدارة سمعتها وعرض أحدث الممارسات العالمية في قياس السمعة وامتلاك ما يُسمى بذكاء السمعة والتعرف على أحدث الأدوات في تصنيف أصحاب الاهتمام ويشكل فرصة حقيقية لفهم أعمق لكيفية قياس وإدارة السمعة المؤسسية للجهات.

ويشتمل البرنامح الذي يستمر ثلاثة أيام على العديد من المحاور منها تطوير مفهوم السمعة والفرق بين قياس الأداء وقياس السمعة والسمعة بين الواقع والانطباع والأبعاد العاطفية والمنطقية في بناء السمعة وتشكيل فريق المسح الميداني والرصد الإعلامي وتحليل مضمونة بالإضافة إلى إعداد خطة لتحسين السمعة المؤسسية.