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بدء مؤتمر عمان الثاني للسلامة في العمل.. ومناقشات حول سياسات إدارة المخاطر

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

بدء مؤتمر عمان الثاني للسلامة في العمل.. ومناقشات حول سياسات إدارة المخاطر

 

الرؤية- محمد قنات

قال معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية إن الحكومة تحرص على السلامة في العمل من خلال تزويد المرافق بما تحتاجه لتحقق الأمان والانتظام في العمل إضافة إلى انعكاسه في العمل في القطاع الخاص والمنشآت في السلطنة.

جاء ذلك على هامش رعاية معاليه أمس لمؤتمر عمان الثاني للسلامة في العمل وتقليل الخسائر. وأضاف المرهون أن المؤتمر في نسخته الثانية يقدم الجديد فيما يتعلق بالأمان والسلامة في المؤسسات الحكومية والخاصة؛ حيث يشمل المؤتمر على نسخ من أوراق العمل متخصصة يُقدمها عدد من المختصين والمعنيين بالسلامة في العمل.

ويستمر المؤتمر حتى 17 سبتمبر وذلك بفندق كراون بلازا (حي العرفان) وتنظمه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع الشركة العمانية للمعارض والتجارة الدولية. وتضمن اليوم الأول من المؤتمر جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان "الأطر القانونية وسياسات إدارة المخاطر" ترأستها المهندسة سمارة صلاح مدير عام مركز سمارة لخدمات التدريب بسلطنة عمان، تضمنت الجلسة عدداً من أوراق العمل أهمها "الأبعاد القانونية للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل" وقدمها الدكتور خليفة بن سيف الهنائي محامي ومستشار قانوني وقاضي ورئيس محكمة سابق، و"التأمين ومعايير السلامة" التي قدمها أحمد المعمري نائب الرئيس للرقابة على التأمين بالهيئة العامة لسوق المال، و"التحقيق في الحوادث والأداء الذهبية في استراتيجيات تخطيط للوقاية من الخسائر" وقدمها فرانك هينجز مدير الصحة والسلامة والبيئة بريسوت للأسمنت بصلالة، و"إدارة الصحة والسلامة والبيئة للمقاولين" وقدمتها فوز صلاح زيداوي مديرة التدريب بمركز سمارة لخدمات التدريب.

وحملت الجلسة الثانية عنوان "تفعيل الموارد البشرية في إدارة الصحة والسلامة" وترأستها نذيرة الهنائية مديرة الجودة والصحة والسلامة والبيئة بشركة النهضة، وتضمنت الجلسة عدداً من أوراق العمل أهمها "منع الخسارة وخلق القيمة من خلال التأثير على السلوكيات المرغوبة" وقدمها مدير دائرة المخاطر بجامعة السلطان قابوس، و"تمكين ذوي المهارات الخاصة من الدخول لسوق العمل" وقدمتها أليس أمبوسعيدي و"الصحة المهنية واللياقة الطبية" وقدمها الدكتور صلاح الزدجالي عضو محترفي الصحة والسلامة والبيئة ومدير الخدمات الصحية والاجتماعية (TRC)، إلى جانب ورقة "مفهوم الاستدامة في إدارة الموارد البشرية" وقدمها سالم الريامي تنفيذي الموارد البشرية مدير تجاري لخدمات التدريب بمعهد نمو لتنمية الموارد البشرية، و"القيادة الاستباقية للسلامة" وقدمها كيفين آلان ريس شريك إداري في شركة كفاءة للموارد البشرية.

إلى ذلك، يتضمن اليوم الثاني للمؤتمر جلستين رئيسيتين، الأولى بعنوان: "استمرارية العمل ومنع الخسائر" يرأسها علي البرواني مدير دائرة الصحة والسلامة والبيئة بشركة مواصلات. أما الجلسة الثانية فستحمل عنوان "إدارة المخاطر في المهام الصعبة".

 

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