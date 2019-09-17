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"العدل" في اجتماع رؤساء إدارات التعاون الدولي ببيروت

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية
تشارك وزارة العدل في الاجتماع السابع لرؤساء إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية الذي انطلقت أعماله أمس في مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية والقانونية ببيروت.
ورحب سعادة السفير عبد الرحمن الصلح رئيس المركز العربي في بداية الاجتماع بالوفود المشاركة، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي في وزارات العدل بالدول العربية لتعزيز التنسيق فيما بينها وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب وذلك في كلمة ألقاها عند بدء الاجتماع. وتناول الاجتماع على جدول أعماله عددا من المواضيع منها الدليل الإرشادي لهيكلية ومهمات وصلاحيات إدارات التعاون والعلاقات الدولية في وزارات العدل العربية، ومقترح مشروع النظام القانوني الاسترشادي لإدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية..  كما استعرض تجارب إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في الدول العربية في تنفيذ الاتفاقيات القضائية والقانونية.
ويمثل الوزارة في الاجتماع عيسى بن سالم بن محمد البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بالندب بوزارة العدل.

 

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