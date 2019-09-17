الثلاثاء, 17 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

اقتراح بكتابة وثيقة استرشادية حول "المادة الوراثية"

بحث استعدادات تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لأخلاقيات البيولوجيا في فبراير 2020

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

بحث استعدادات تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لأخلاقيات البيولوجيا في فبراير 2020


مسقط - الرؤية
عقدت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا بجامعة السلطان قابوس أمس الإثنين اجتماعها الثالث لعام 2019، برئاسة سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة بقاعة مجلس الجامعة.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال منها الاستعداد لإقامة المؤتمر الدولي الثاني في أخلاقيات البيولوجيا، حيث استعرضت اللجنة التحضيرات لهذا المؤتمر المزمع إقامته في فبراير 2020.
وناقش المجتمعون التحضيرات للملتقى التاسع بعنوان "الأغذية المعدلة وراثياً نظرة علمية وأخلاقية"؛ حيث تمت مخاطبة بعض الجهات المعنية للمشاركة كمتحدثين في هذا الملتقى بالاستعانة بمتحدث من خارج السلطنة.
وقامت اللجنة بمناقشة تعديل وتطوير بعض الوثائق المعدة مسبقًا بما يتناسب والتطورات العلمية الحديثة وتعميمها على جميع الجهات المعنية مثل وثيقة أطفال الأنابيب.
واستعرضت اللجنة ردود جميع الجهات المعنية بخصوص وثيقة استخدام الحيوانات في البحوث والتجارب العلمية المُعدة من قبل اللجنة؛ حيث أقرت اللجنة جميع التعديلات وسوف تعمم على جميع المراكز والمؤسسات البحثية ذات الصلة.
كما استعرضت اللجنة بعض القضايا الأخلاقية بما يخص المادة الوراثية، حيث أقرت اللجنة إقامة حلقة عمل بهذا الخصوص والاستعانة بالمختصين لكتابة وثيقة استرشادية تخص المادة الوراثية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 مارس 2015

بنك نزوى يدعم المؤتمر الدولي الأول لأخلاقيات البيولوجيا

المزيد

23 مارس 2015

بنك العز الإسلامي يرعى المؤتمر الدولي الأول لأخلاقيات البيولوجيا

المزيد

08 مارس 2015

افتتاح المؤتمر الدولي لأخلاقيات البيولوجيا بجامعة السلطان قابوس .. اليوم

المزيد

02 مارس 2015

60 عالما ومختصا يشاركون في المؤتمر الدولي لأخلاقيات البيولوجيا .. الأحد المقبل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

هيثم بن طارق: "منتدى الابتكار التقني في التعليم" ترجمة للتوجه الحكومي للانضمام للثورة المعرفية

المحليات - أخبار

20.8 مليار ريال إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 67.7% من الناتج المحلي

الاقتصاد - محلي

"حيا للمياه" تنجز 67% من مشروع "السيب C7".. والتشغيل التجريبي منتصف 2021

الاقتصاد - محلي

السلطنة: "هجمات أرامكو" تصعيد لا طائل منه.. ومستعدون لدعم إحلال السلام في اليمن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انطلاق أعمال مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية.. و10 ورش عمل لرصد الفرص والتحديات

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة حول "الاختلاسات بشركة جلفار"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة