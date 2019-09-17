بحث استعدادات تنظيم المؤتمر الدولي الثاني لأخلاقيات البيولوجيا في فبراير 2020



مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا بجامعة السلطان قابوس أمس الإثنين اجتماعها الثالث لعام 2019، برئاسة سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة بقاعة مجلس الجامعة.

واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال منها الاستعداد لإقامة المؤتمر الدولي الثاني في أخلاقيات البيولوجيا، حيث استعرضت اللجنة التحضيرات لهذا المؤتمر المزمع إقامته في فبراير 2020.

وناقش المجتمعون التحضيرات للملتقى التاسع بعنوان "الأغذية المعدلة وراثياً نظرة علمية وأخلاقية"؛ حيث تمت مخاطبة بعض الجهات المعنية للمشاركة كمتحدثين في هذا الملتقى بالاستعانة بمتحدث من خارج السلطنة.

وقامت اللجنة بمناقشة تعديل وتطوير بعض الوثائق المعدة مسبقًا بما يتناسب والتطورات العلمية الحديثة وتعميمها على جميع الجهات المعنية مثل وثيقة أطفال الأنابيب.

واستعرضت اللجنة ردود جميع الجهات المعنية بخصوص وثيقة استخدام الحيوانات في البحوث والتجارب العلمية المُعدة من قبل اللجنة؛ حيث أقرت اللجنة جميع التعديلات وسوف تعمم على جميع المراكز والمؤسسات البحثية ذات الصلة.

كما استعرضت اللجنة بعض القضايا الأخلاقية بما يخص المادة الوراثية، حيث أقرت اللجنة إقامة حلقة عمل بهذا الخصوص والاستعانة بالمختصين لكتابة وثيقة استرشادية تخص المادة الوراثية.