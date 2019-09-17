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"غرفة شمال الباطنة" تناقش تحديات "طيران السلام"

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

"غرفة شمال الباطنة" تناقش تحديات "طيران السلام"

صحار – الرؤية

بحثت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة أمس المعوقات التي تواجه طيران السلام في تسيير رحلات دولية خلال اللقاء الذي جمع الشركات المشغلة بميناء صحار والمنطقة الحرة والرؤساء التنفيذيين للشركات في المحافظة.

وحضر اللقاء عبدالله بن علي الشافعي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة الذي أكد أهمية الجهود التي تبذلها الغرفة في سبيل إيجاد مقترحات تساهم في تسهيل عملية التبادل التجاري وتخدم أصحاب الأعمال. وأشار إلى أن محافظة شمال الباطنة تشهد حراكًا تنمويًا متسارعًا وأصبحت وجهة اقتصادية مما يتطلب حركة نقل توازي هذا الحراك والنشاط التجاري، كما ناشد طيران السلام عدم توقيف الخط الذي يربط بين مطار صحار ومطار صلالة والعمل على استمراره بعد انقضاء فترة الخريف خدمة لأصحاب الأعمال والمجتمع.

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