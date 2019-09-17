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"غرفة شمال الشرقية" تناقش سبل تطوير مشاريع صاحبات الأعمال

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

"غرفة شمال الشرقية" تناقش سبل تطوير مشاريع صاحبات الأعمال

إبراء – الرؤية

عقدت لجنة صاحبات الأعمال بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية اجتماعا برئاسة منيرة بنت سعيد الحارثية وبحضور جميع عضوات اللجنة صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المنزلية المتناهية الصغر.

وناقش الاجتماع التحضيرات لإقامة معرض المنتجات العمانية المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل بالتعاون مع لجنة المعارض وصناعة المؤتمرات والاجتماعات بفرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية في قاعة الغزلان بنيابة سناو في ولاية المضيبي. ويشهد المعرض مشاركة المؤسسات العمانية العاملة في المحافظة في مختلف مجالات الإنتاج.

وناقشت اللجنة مقترح إقامة ورشة عمل حول طرق إعداد الحلويات بمشاركة صاحبات المشاريع المنزلية المتخصصات في صنع الحلويات والمعجنات بشتى أنواعها. وبحثت العضوات مشاركة اللجنة في المبادرة التي يطلقها فرع الغرفة بالمحافظة بالتعاون مع مستشفى بدية في أكتوبر وتحمل عنوان الصحة المجتمعية وريادة الأعمال.

واستعرض الاجتماع النتائج التي حققتها صاحبات الأعمال المشاركات في عضوية الوفد التجاري الذي سيره فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية إلى جمهورية إندونيسيا في أغسطس، وكيفية زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من الخبرات والتجارب الإندونيسية المستخدمة في التصنيع. وفي ختام الاجتماع ناقشت عضوات لجنة صاحبات الأعمال بفرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية المعايير والاشتراطات اللازمة لإقامة مسابقة أفضل منتج محلي ليحظى بالتطوير وزيادة الكفاءة.

 

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