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السلطنة تستضيف الاجتماع الوزاري للتعاون الزراعي الخليجي .. الخميس

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تستضيف الاجتماع الوزاري للتعاون الزراعي الخليجي .. الخميس


مسقط – الرؤية
تستضيف السلطنة الخميس المُقبل الاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتضمن أجندة الاجتماع كلمة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس اللجنة للدورة الحالية، ويناقش الاجتماع عددا من المحاور المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
ويسبق الاجتماع الوزاري انعقاد الاجتماع التحضيري السابع والعشرين لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا الأربعاء في مقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويترأس الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة.
وتهدف لجنة التعاون الزراعي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى توحيد سياسات وأنظمة وقوانين الدول الأعضاء وإقرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة والثروة السمكية.
وقد استضافت السلطنة في أبريل الماضي ورشة عمل حول الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي وأوصت بإنشاء مركز خليجي للأمن الغذائي والمائي، وتسهيل إجراءات مرور المواد الغذائية وخاصة المنتجات الخليجية المنشأ بين دول المجلس، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام الخليجي في مجال الاستثمارات الغذائية، وإنشاء مركز علمي لتوحيد الجهود المبذولة ضمن المراكز البحثية الخليجية في مجال الأمن الغذائي.

 

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