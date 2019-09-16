الإثنين, 16 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

الأمان في مواقع الألعاب

الإثنين 16 سبتمبر 2019 09:00 م بتوقيت مسقط

الأمان في مواقع الألعاب

محمد بن زاهر العبري

* إطفائي

تتعدَّد أماكن الترفيه والألعاب الخاصة بالأطفال في كل موقع، أو مجمع تجاري، وهي التي تحظى بأولويات البرامج المعدة لترفيه الأطفال عند كل أسرة، ولكن ما لم يحرص عليه ملاك الأماكن الترفيهية هو الحماية الآمنة من أي خطر قد يحدث للأطفال، دون مراعاة أنهم أطفال وجاءوا ليلهوا لا أن يُصابوا أو يتأذوا؛ لذلك يجب وقبل البدء بافتتاح هكذا مواقع ترفيهية أن تزوَّد بجميع وسائل وأدوات السلامة الوقائية؛ سواء كانت بذلات مُخصَّصة يرتديها الطفل قبل اللعب، أو الأرضيات المخصصة لسلامة وقوع الأطفال عليها، وأن تكون حامية وحافظة لسلامتهم جيدا، كما يجب وجود طاقم متكامل للإسعافات الأولية، وفريق مختص من الدفاع المدني ذي خبرة للتعامل مع حوادث أو احتجاز الأطفال داخل تلك الألعاب أثناء إقامة الفعاليات والمناشط الترفيهية.

كما أنه وقبل ممارسة اللعب يجب أن يخضع الأطفال للتوعية من مخاطر اللعب دون رقابة، ويفضَّل عرض مرئي يعرض للأطفال للتعرف على كيفية اللعب بها ليأخذ الطفل حذره من لعبها بالشكل الخاطئ. كما أنَّ وجود اللوائح الإرشادية على الأماكن الخطرة لها دور كبير في تثقيف الطفل، ويكون حذرا عند التعامل معها، ومخارج الطوارئ مُهمَّة جدا في تلك المواقع ليتدارك الأطفال وقوع الخطر، والتجمع في نقاط آمنة من المبنى.

ولا نغفل هنا أهمية الزيارات الدورية من الجهات المعنية والمسؤولة مسؤولية تامة عن سلامة تلك المواقع، خوفا من تعطل هذه الألعاب أثناء لعب الأطفال بها، فالتغافل عن هذه الزيارات هو أحد أسباب الأعطال المفاجئة، والتي تحدث مفاجأة، وتضع سلامة الأطفال في خطر غير مُتوقع، فالجاهزية للحالات الطارئة الاستثنائية التي تحدث في مواقع الألعاب تحافظ على حياة الطفل، إلى أن يتم نقله إلى أحد المستشفيات المرجعية لتلقي العلاج.

وفي نهاية الأمر، فإنَّ توعية الطفل تبدأ من المنزل أولا لكي يتجنب اللعب دون وعي، ويكون أكثر حذرا من بعض الألعاب، والتي لا يكون هو نفسه مستعدا لها، وتتطلب لياقة بدنية عالية لطفل لا يزال يمارس الألعاب بعشوائية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 مارس 2015

رحلة الأمان.. على أرض عمان

المزيد

31 يوليو 2018

التعليم صمّام الأمان

المزيد

15 أكتوبر 2016

نعم يوجد الأمان بيننا

المزيد

18 مارس 2018

مظلة الأمان الاجتماعي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

هيثم بن طارق: "منتدى الابتكار التقني في التعليم" ترجمة للتوجه الحكومي للانضمام للثورة المعرفية

المحليات - أخبار

20.8 مليار ريال إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 67.7% من الناتج المحلي

الاقتصاد - محلي

"حيا للمياه" تنجز 67% من مشروع "السيب C7".. والتشغيل التجريبي منتصف 2021

الاقتصاد - محلي

السلطنة: "هجمات أرامكو" تصعيد لا طائل منه.. ومستعدون لدعم إحلال السلام في اليمن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انطلاق أعمال مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية.. و10 ورش عمل لرصد الفرص والتحديات

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة حول "الاختلاسات بشركة جلفار"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة