أوركسترا "ديلا سكالا" الفيلهارمونية تحيي حفلين بدار الأوبرا السلطانية

مسقط - العمانية

ضِمن البرامج الموسيقيَّة للموسم الجديد (2019-2020) لدار الأوبرا السلطانية مسقط، تحيي أوركسترا ديلا سكالا الفيلهارمونية حفلين موسيقيين كبيرين، تحت قيادة ميون فون تشونج المايسترو الشهير الذي قاد العديد من الحفلات في كبريات دور الأوبرا العالمية، وسيكون ذلك بالاشتراك مع عازف البيانو الشهير آلكساندر رومانوفسكي، الذي سيقدّم معزوفات على البيانو.

وسيستمتع جمهور دار الأوبرا السلطانيّة مسقط بهذين الحفلين الموسيقيين الساعة 7:00 مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 سبتمبر الجاري. وسيكون باستطاعة عشاق البيانو هذه الآلة الصوتيّة الوتريّة الاستمتاع بمعزوفات واحد من أبرع من عزف عليها في العالم وذلك يومي 17 و 18 سبتمبر الجاري. تفتتح أولى الأمسيتين بكونشيرتو البيانو الثالث في سلم ري الصغير لراخمانيوف، مع عازف البيانو البارع ألكساندر رومانوفسكي، وتليها السيمفونية الرابعة لتشايكوفسكي في سلم مي الصغير، وهي آخر سيمفونية كاملة كتبها تشايكوفسكي (1840-1893) أحد أعظم الموسيقيين الروس على مر القرون، وقد أتمّ تأليفها في أغسطس 1893، قبل بضعة أشهر من وفاته، وقد أعتبر الكثير من الباحثين أن هذه السيمفونية كانت بمثابة توديع للحياة، ففي هذا العمل الموسيقي الرائع يسرد قصة الحياة، والموت وارتباطهما بالقدر، فالحركة الأولى تصوّر العاطفة، والثقة بالنفس، والحيوية، وتتحدّث الحركة الثانية عن الحب، والثالثة الخيبة، والأخيرة الزوال. وستشمل الليلة التالية معزوفة دفورجاك (1841-1904) "سيمفونية العالم الجديد" رقم 9 في سلم صول الصغير، ويحاول دفورجاك المؤلف الموسيقي التشيكي العظيم، الذي جمع في أسلوبه بين الملامح القومية لبلاده تشيكوسلوفاكيا، وبين الإمكانيات العلمية الحضارية التي استوعبها الألماني الكبير برامز في فكره ووجدانه، في هذه السيمفونية وصف الولايات المتحدة الأمريكية التي عاش فيها ثماني سنوات وعمل هناك رئيسا للمعهد الموسيقي الوطني في نيويورك بين عامي (1892-1894)، وشكّلت علامة بارزة في سجلّ نتاجه الموسيقي.