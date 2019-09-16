المستشفى السلطاني يجري أكثر من 17 ألف عملية جراحية العام الماضي

مسقط - الرؤية

أظهرتْ إحصاءات أنَّ الأقسام الجراحية بالمستشفى السلطاني أجرت 17322 عملية جراحية، وبلغ عدد العمليات التي أجريت للكبار 12987 عملية، وللأطفال 4335 عملية، خلال العام 2018.

وتتنوَّع الحالات الجراحية التي تجرى في أقسام الجراحة العامة على عدة أنواع رئيسية؛ أبرزها: جراحة الأوعية الدموية، وجراحة القولون والمستقيم، وجراحة الكبد والبنكرياس، وجراحة الجهاز الهضمي العلوي والسمنة، وجراحة زراعة الأعضاء، وجراحة الثدي، إضافة لجراحة الغدد الصماء. وتجرى العمليات الجراحية في الأقسام المختلفة على فترتين صباحية ومسائية، مقارنةً بالسابق التي كانت في فترة الدوام الصباحية فقط، لكن المستشفى السلطاني ارتأى تطبيق تجربة إجراء العمليات في الفترة المسائية من أجل تقليص مدة انتظار المراجعين لمواعيد العمليات الجراحية، وتسريع وتيرة العمل، ومواكبة ازدياد أعداد المرضى من مختلف محافظات السلطنة الذين هم بحاجة لتدخل جراحي، إضافة لتعزيز جودة الرعاية الصحية التي تتوافر بالمستشفى السلطاني.

ويحتوي المستشفى على عِدَّة غرف للعمليات الجراحية مُعدَّة لاستقبال الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة يوميًّا. وانتهج المستشفى السلطاني آلية محددة في منح مواعيد العمليات الجراحية للمرضى؛ وذلك وفق المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن؛ منها: النظر لمدى الحالة الصحية للمريض واحتياجه للتدخل الجراحي، والنظر لقوائم انتظار المرضى للمواعيد. أما بالنسبة للحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحيًّا فيتم إجراء العملية الجراحية للمريض مباشرة.

ويسعى المستشفى السلطاني لتنمية مهارات الكوادر الطبية النظرية والتطبيقية في مختلف الأنواع الجراحية؛ من خلال تنظيم حلقات عمل ومؤتمرات واستقطاب بيوت الخبرة في مجال الجراحة العامة؛ وذلك من أجل تنمية مهارات الكوادر الطبية وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات الجراحية التي تتوافر بالمستشفى، إضافة لتسليط الضوء على آخر المستجدات الطبية في هذا المجال.

وحقَّق المستشفى السلطاني عدة إنجازات في مجال الجراحة؛ أبرزها: حصول القسم على شهادة اعتراف من الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا بوصفه مركزا تدريبيا متخصصا في تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في مجال الجراحة العامة، إلى جانب اعتماده مركزاً لإجراء امتحانات الزمالة للجامعة الملكية.

ويسعى قسم الجراحة العامة بالمستشفى نحو استحداث خدمات جراحية حديثة والسعي إلى التحول من العمليات الجراحية المفتوحة إلى عمليات المناظير؛ وذلك لتدني حدوث المضاعفات الجانبية للمرضى واختصار مدة تعافي المرضى وعودتهم إلى مزاولة الأنشطة الحياتية بصفة أسرع مقارنةً بالعمليات الجراحية المفتوحة.

ويحرصُ المستشفى السلطاني على تشجيع الدراسات والأبحاث في مختلف المجالات الجراحية؛ حيث إنَّ العديد منها تمَّ نشرها في مجلات ونشرات طبية عالمية، ولاقت ثناء وإشادة من العديد من المؤسسات الصحية التخصصية العالمية؛ لإسهامها في الارتقاء بالرعاية الصحية في هذا المجال الجراحي.

وتؤكِّد هذه الإنجازات المتوالية لقسم الجراحة العامة تضافر جهود كافة الكوادر الطبية العاملة في مجال الجراحة، والعمل بروح الفريق الواحد، والإخلاص في أداء الواجب الإنساني المناط بهم في توفير الرعاية الصحية ذات الكفاءة والجودة لكافة مراجعي ومرضى المستشفى السلطاني.