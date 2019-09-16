انطلاق المسابقة الثقافية السنوية لموظفي شؤون البلاط السلطاني

مسقط - الرؤية

انطلقتْ المسابقة الثقافية السنوية لموظفي شؤون البلاط السلطاني بمسقط وصلالة للعام 2019م، والتي تستمر إلى تاريخ 26 من سبتمبر الجاري، وتتضمَّن المسابقة 25 سؤالا في اللوائح والقوانين، والقرارات والتعاميم، وكل ما هو متعلق بشؤون البلاط السلطاني عبر النظام الإلكتروني من خلال الدخول إلى رابط المسابقة بالموقع الداخلي.

ففي اليوم الأول، بلغ عدد المشاركين 185 موظفاً من مختلف وحدات شؤون البلاط السلطاني، وجاءت المنشآت السلطانية في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاركين، تلتها وحدة أمن شؤون البلاط السلطاني.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى سيتم الإعلان عن النتائج، ليتأهل 40 متسابقاً للمرحلة النهائية من مسقط وصلالة للتنافس على المراكز الأولى، وسيتم تكريمهم في ختام المسابقة، إضافة لتكريم الوحدة الحاصلة على أعلى نتيجة مشاركة للموظفين في المسابقة.