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استعراض مشاريع جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة بالوسطى

الإثنين 16 سبتمبر 2019 07:56 م بتوقيت مسقط

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اللجنة خلال الزيارة
خلال الإطلاع والوقوف على آلية تنفيذ الجائزة

هيماء - محفوظ الشيباني

نفَّذتْ المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى -ممثلة باللجنة المحلية لجائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة بالبيئة المدرسية- زيارة لعدد من المدارس بالمحافظة المشاركة بالجائزة؛ وذلك برئاسة محمد بن هلال المحروقي مدير دائرة تخطيط الاحتياجات التعليمية والإحصاء والمشاريع عضو اللجنة المحلية للجائزة، وبمعية أعضاء اللجنة.

وهدفتْ الزيارة إلى الاطلاع والوقوف على المشاريع المنفذة والمتابعة المستمرة والميدانية للمشاريع والتحقق من مدى تحقيقها لمتطلبات الاستدامة في البيئة المدرسية؛ حيث شملت الزيارة كلا من: مدرسة مديرة للتعليم الأساسي، ومدرسة قلعة العلم للتعليم الأساسي، ومدرسة خلوف للتعليم الاساسي، تم خلالها عقد اجتماع باللجان المدرسية لمناقشة مراحل تقدم المشاريع، وتنفيذها وفق الرؤية والإستراتيجية التي تم وضعها والخطط المستقبلية لتطويرها، والتطرق للمعوقات التي تعترض بعضها، وإيجاد الحلول للتعامل معها والتغلب عليها.

وقال رئيس اللجنة إنَّ المشاريعَ المنفذة تتميز بالإبداع والابتكار لحاجة البيئة المدرسية والمجتمع المحيط بها؛ حيث تقوم بالدرجة الأولى على خدمة العملية التعليمية بجميع مكوناتها من خلال ربط المشاريع القائمة بالمنهج الدراسي، وزيادة وعي الطلاب بمجالات المشاريع المنفذة، كما تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي المحيط بالمدرسة من خلال مشاركة مختلف فئاته في التخطيط والتنفيذ لهذه المشاريع المستدامة، التي تعمل على صقل وتطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات ليكون عضوا فاعلا ومنتجا في بيئته من خلال تقديم مشاريع ذات تأثير إيجابي على التحصيل العلمي للطلاب.

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