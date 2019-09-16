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"حقوق الإنسان" تقدم ورقة عمل حول إهمال الأطفال في "المؤتمر الدولي العربي"

الإثنين 16 سبتمبر 2019 07:55 م بتوقيت مسقط

"حقوق الإنسان" تقدم ورقة عمل حول إهمال الأطفال في "المؤتمر الدولي العربي"

مسقط - الرؤية

قدَّمتْ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورقةَ عمل حول توعية المجتمع بقضايا إهمال الأطفال، ضمن مشاركتها في "المؤتمر الدولي العربي السادس للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال"، كما عرضت واحدًا من الأفلام التوعوية التي أنتجتها عن إهمال الأطفال، والتصدي لتلك المشكلة، ووزعت عددًا من الإصدارات التوعوية والتثقيفية التي تُعنى بحقوق الطفل عبر ركنها التوعوي في مركز عُمان الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتضمَّنتْ الورقة العلمية -التي قدمتها خزينة بنت مسلم الرحبية مديرة مكتب شؤون اللجنة واللجان الفرعية- مجموعة من المحاور؛ شملت: توضيح جانب من اختصاصات اللجنة في متابعة وحماية حقوق الطفل، والإجراءات التي تقوم بها اللجنة للحد من الإساءة التي يتعرض لها الأطفال، وتنسيقها مع مختلف الجهات المعنية بحماية حقوق الطفل، ورصدها للبلاغات، والزيارات الميدانية التي تقوم بها، إضافة إلى برامج التوعية والتثقيف التي تُقدمها لمختلف فئات المجتمع، والبرامج التي تستهدف طلاب المدارس في مجال حقوق الطفل.

واشتملتْ الورقة على عرض لأبرز الإصدارات الخاصة بفئة الأطفال التي أصدرتها اللجنة خلال السنوات الماضية، والدراسات الميدانية، إضافة لإصدار اللجنة مجموعة من الأفلام التوعوية القصيرة التي هدفت من خلالها إلى توعية مختلف مكونات المجتمع بقضايا إهمال الأطفال.

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