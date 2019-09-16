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"سلامة وجودة الغذاء" يبدأ تسلم الاختصاصات من بلدية ظفار

الإثنين 16 سبتمبر 2019 07:55 م بتوقيت مسقط

"سلامة وجودة الغذاء" يبدأ تسلم الاختصاصات من بلدية ظفار

صلالة - الرؤية

بدأتْ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه -مُمثلة في مركز سلامة وجودة الغذاء- تسلُّم كافة الاختصاصات ذات الصلة بالغذاء من بلدية ظفار؛ تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم 24/2019 الخاص بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والذي يتولى توحيد الجهود بما يُسهم في تأمين صحة وسلامة وجودة الغذاء.

ويأتي ذلك استكمالًا للإجراءات المتعلقة بنقل الاختصاصات ذات الصلة بسلامة وجودة الغذاء من الجهات ذات العلاقة إلى المركز، وتثمِّن الوزارة جهودَ المعنيين ببلدية ظفار وتعاونهم في تسهيل مهام الفريق المكلف بنقل الاختصاصات ذات الصلة لمركز سلامة وجودة الغذاء.

يُشار إلى أنَّ الوزارة اتَّخذتْ الإجراءات اللازمة لتفعيل المركز؛ حيث تم اعتماد اختصاصات المركز، إلى جانب اعتماد تقسيماته التنظيمية، وتسكين وتكليف موظفين بالمركز ودوائره بالمحافظات.

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