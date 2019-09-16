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ضبط متهم بزراعة وإنتاج المارجوانا

الإثنين 16 سبتمبر 2019 07:44 م بتوقيت مسقط

ضبط متهم بزراعة وإنتاج المارجوانا

 

مسقط - الرؤية

ألقت الإدارة العامَّة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبضَ على مُتهم بتهمة زراعة وإنتاج المارجوانا، وحيازتها بقصد التعاطي، وضبط بمنزله على آلة إنبات شجرة المارجوانا، وبعض النباتات العشبية من المواد المخدرة وأدوات للتعاطي، وتمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتدعُو شرطة عُمان السلطانية جميعَ المواطنين والمقيمين إلى التعاون لمكافحة آفة المخدرات وإبلاغ رجال الشرطة عن أية معلومات تساعد في كشف مهربي ومروجي المخدرات عن طريق الاتصال بالرقم المجاني للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1444) أو التوجه لأقرب مركز شرطة.

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