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"المهام الخاصة" تنظم دورتين في حماية الشخصيات والإسعافات

الإثنين 16 سبتمبر 2019 07:43 م بتوقيت مسقط

"المهام الخاصة" تنظم دورتين في حماية الشخصيات والإسعافات

مسقط - الرؤية

اختُتمتْ بقيادة شرطة المهام الخاصة الدورة التدريبية لحماية الشخصيات، بمُشاركة عدد من الأفراد بشرطة المهام الخاصة. وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين أسسَ ومبادئ وقواعد حماية الشخصيات، وتأمين المنشآت، وتضمَّنت زيارات خارجية بهدف الاستفادة في المواضيع ذات الصلة.

ورعى ختام الدورة وتسليم الشهادات للمشاركين العميد عبدالملك بن غسان المزروعي قائد شرطة المهام الخاصة.

كما اختتمت إدارة التدريب التخصصي بقيادة شرطة المهام الخاصة بالخوض، دورة المستجيب الأول للعناية الإسعافية، والتي هدفتْ لتعريف المشاركين بمفهوم الإسعافات الأولية والمسعف (المستجيب الأول)، ومختلف الإصابات والحالات المرضية وكيفية التعامل معها، مع تنفيذ تطبيق عملي وزيارات ميدانية مع الجهات ذات العلاقة بمتطلبات الدورة.

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