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شرطة مسندم تساعد 5 أشخاص وتضبط 5 متهمين

الإثنين 16 سبتمبر 2019 07:43 م بتوقيت مسقط

شرطة مسندم تساعد 5 أشخاص وتضبط 5 متهمين

 

مسقط - الرؤية

قدَّمتْ دورية شرطة خفر سواحل مسندم المساعدة لقاربي صيد تعطَّلا في عرض البحر، على متنهما 5 أشخاص، وهم بصحة جيدة.

من جانب آخر، ضبط مركز شرطة خفر سواحل كمزار قاربَ تهريب آسيويًّا على متنه شخصان من الجنسية الآسيوية، وبحوزتهما حاويات مملوءة بكمية تقدَّر بأكثر من 450 لترا من وقود البترول. وألقى مركز شرطة خفر السواحل بخصب القبض على شخصين من جنسية آسيوية بتهمة دخولهما البلاد بطريقة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

كما أحبط رجال جمارك مركز شرطة الدارة عملية تهريب مواد كحولية بحوزة أحد الأشخاص؛ حيث عثر بداخل مركبته على كمية من المشروبات الكحولية.

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