فعاليات احتفالية باليوم العالمي لطبقة الأوزون في الظاهرة

عبري - ناصر العبري

نظَّمتْ إدارة البيئة والشؤون المناخية بالظاهرة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لطبقة الأوزون، والذي تحتفل به معظم دول العالم في 16 سبتمبر من كلِّ عام؛ وذلك بحضور منيرة بنت راشد العبرية إخصائية الشؤون المناخية.

واليوم العالمي لطبقة الأوزون يُؤرِّخ لليوم الذي وقَّعت فيه أكثر من 190 دولة على بروتوكول مونتريال في السادس عشر من سبتمبر عام 1987، والذي يحدد الإجراءات الواجب اتباعها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي للتخلص تدريجيًّا من المواد التي تستنزف طبقة الأوزون، وثقب الأوزون هو أحد المشاكل البيئية التي تُعاني منها البيئة. واهتمت الإدارة بتوعية الطلاب والطالبات وتثقيفهم بأهمية غاز الأوزون بالنسبة للأرض من حيث منع الأشعة الضارة المنبعثة من الشمس ودخولها إلى الأرض، وما تسبِّبه هذه الأشعة من أضرار على الكائنات الحية والإنسان وما تحدثه من مشكلات بيئية أخرى، وقد نفذت الإخصائية عدة إستراتيجيات توعوية خلال هذه الزيارة؛ حيث ألقت محاضرة ذكرت فيها سبب إحياء هذه المناسبة، وأهمية تأسيس الوعي لدى المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية بضرورة تقليل كل ما من شأنه أن يستنزف غاز الأوزون في طبقات الجو العليا من غازات وملوثات تفكك جزيئاته؛ وبالتالي يتناقص بكميات هائلة.

وتفاعلت الطالبات بمدرسة عبري من خلال المسابقات الرقمية التي نفذتها الإخصائية، وكذلك من خلال التنفيذ العملي والتمثيل للأرض وطبقة الأوزون وتمثيل جزيئات غاز الأوزون ما تقوم به من دور مهم في منع أشعه الشمس الضارة من وصولها إلى الأرض.