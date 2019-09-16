"البحث العلمي" يدعو شباب الباحثين والعلماء للترشح لحضور اجتماع الفائزين بجائزة نوبل بألمانيا

مسقط - الرؤية

أعلنَ مجلسُ البحث العلمي -وللعام الخامس على التوالي- فتح باب التسجيل للباحثين الناشئين والعلماء الشباب في مختلف مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الأكاديمية والبحثية بالسلطنة؛ للترشح للمشاركة في الاجتماع السبعين لمنظمة لينداو العالمية، للحائزين على جائزة نوبل للدورة المقبلة في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) في مدينة لينداو الألمانية، والذي يُقام في الفترة من 28 يونيو إلى 3 يوليو من العام 2020.

وتأتِي دعوة المشاركة والتسجيل في هذا المنتدى العلمي العالمي في إطار جهود مجلس البحث العلمي لبناء القدرات البحثية، وتحفيز الباحثين الشباب، ونقل المعرفة، وكذلك على ضوء توقيع المجلس اتفاقية الشراكة الأكاديمية مع إدارة المنتدى في العام 2015م، إلى جانب أكثر من 200 مجلس ومعهد أبحاث علمي من 65 دولة حول العالم.

وتنصُّ شروط المشاركة على أنْ يمتلك المرشح للمشاركة الشغف والاهتمام بالعلوم والبحث العلمي، مع إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقة، والقدرة على المشاركة في النقاشات بفاعلية، وألا يتجاوز عمره 35 سنة، وألا يكون سبق له الاشتراك في اجتماعات لينداو من قبل، كما يجب أن يتمتع بدعم قوي من المستشار الأكاديمي للبحث أو من أحد العلماء الدوليين في هذا المجال، عبر رسالة توصية مع تقييم عال لبحوثه، علما بأنَّ آخر موعد للتسجيل هو نهاية يوم 2 أكتوبر2019؛ وذلك على الموقع الإلكتروني لمجلس البحث العلمي على شبكة المعلومات العالمية الإنترنت، ولن يتم الالتفات لأية طلبات ترد بعد التاريخ المحدد، كما أنَّ إرسال طلبات الترشح لا يعني بالضرورة قبول الطلب والمشاركة، ويقوم المجلس بترشيح 3 مرشحين تختار منهم منظمة لينداو من يجتازون شروط الإعلان، كما يمكن للراغبين الحصول على معلومات إضافية زيارة الموقع الالكتروني لاجتماعات لينداو.

يُشار إلى أنَّ الاجتماع السادس والستين للحائزين على جائزة نوبل الذي أقيم في العام 2016م، حضرته الباحثة في مجال العلوم والفيزياء وطالبة الدكتوراه رحمة البوسعيدية من جامعة السلطان قابوس. ومثَّلت السلطنة في الاجتماع السابع والستين لمنظمة لينداو للعام 2017 طالبة الدكتوراه في مجال الكيمياء الباحثة ريم بنت عبدالله العلوية من جامعة السلطان قابوس. وفي العام 2018م، شارك الدكتور هيثم المحروقي طبيب مقيم في طب العيون في الدورة المخصصة لعلم الطب. وفي العام 2019م، شاركت الدكتورة سوسن الريامية، وباحث الدكتوراه عبدالرحيم البلوشي في دورة لينداو التي خُصِّصت لعلم الفيزياء.