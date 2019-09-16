"العمانية للطيران" تستعد لإطلاق برنامج "سحاب"

مسقط – الرؤية

تستعد المجموعة العمانية للطيران لإطلاق برنامج "سحاب" في 6 أكتوبر المقبل، ويستمر لـ 60 يوما في مساحة مخصصة بمقر المجموعة الرئيسي بمسقط.

وسيجمع برنامج "سحاب" نخبة من ألمع العقول وأصحاب الخبرات من الشركات التابعة للمجموعة العمانية للطيران، لإعادة تصور مستقبل الطيران في عُمان ووضع معايير جديدة للتميُّز في توفير تجربة مميزة للعملاء.

وسيتحد فريق العمل المختار لتشكيل مركز أبحاث ديناميكي يضم مبادرات مثل أسبوع "اختراق المستقبل" بمساعدة رواد أعمال بارزين عالميا. كما سيتضمن البرنامج ورش عمل مع خبراء دوليين لتخطي حدود التميز التشغيلي والتجاري. وسيكون الموضوع الرئيسي لـ"سحاب" هو التكنولوجيا المبتكرة، وكيف ستستفيد المجموعة من ذلك لتوفير خدمات رقمية جديدة للضيوف والعملاء والشركاء في المستقبل.

وقال مصطفى الهنائي، الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران: تضم المجموعة عدة شركات، لكنها تبقى مجموعة واحدة. ويتمثل دورنا في إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه قطاع الطيران كهيكل واحد، وضمان عدم وجود ثغرات، أو فرص ضائعة. وسيُشكل برنامج سحاب منصة لانطلاق الأفكار المميزة التي من شأنها أن تدفع عجلة التغيير الكبير في قطاع الطيران في سلطنة عُمان.

ويعد برنامج سحاب انعكاساً لقيمة السلسلة المتكاملة لشركات الطيران التابعة للمجموعة العمانية للطيران. وتعمل المجموعة العمانية للطيران، كفريق واحد، بصوت واحد وهدف واحد، على ربط الاقتصاد العماني بالعالم. وبرنامج سحاب يعزز هذه المهمة المميزة.