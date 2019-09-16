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خطط التوفير من "ميثاق" تلبي احتياجات التعليم والزواج والتقاعد

الإثنين 16 سبتمبر 2019 07:18 م بتوقيت مسقط

خطط التوفير من "ميثاق" تلبي احتياجات التعليم والزواج والتقاعد

مسقط - الرؤية

تَحْظَى خطط "ميثاق" للتوفير بإعجاب وإقبال الزبائن للاستفادة من الميزات والتسهيلات التي تُقدِّمها؛ وتشمل: خطة التوفير للتقاعد، وخطة التوفير للتعليم العالي للأبناء، وخطة التوفير للزواج والتوفير الشخصي.

وتستقبلُ فروع ميثاق للصيرفة الإسلامية -المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة- الزبائن للاستفسار عن الخطط، وكيفية الاشتراك فيها والاستفادة منها. وتُسهم هذه الخطط في تعزيز مفهوم الادخار والتوفير بين أفراد المجتمع، وتشجع الزبائن على التخطيط السليم لمستقبلهم ومستقبل أطفالهم، كما تُساعدهم على تنمية مدخراتهم من خلال استثمار المدخرات المتراكمة عبر منتجات التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتُضاف العوائد التي يتم تجميعها من المدخرات للوصول إلى المبلغ المطلوب والمحدد من قبل الزبون في مدة أقصر؛ وبذلك يستطيع الزبون -من خلال خطط ميثاق للتوفير- تحديد أهدافه المالية المستقبلية، والاستفادة من الفرص التي يقدمها ميثاق للصيرفة الإسلامية.

وتعد خطة التوفير أحد المنتجات المميزة التي يطرحها ميثاق للصيرفة الإسلامية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي توفر للزبائن القدرة على التوفير والاستثمار والحماية والالتزام في الوقت نفسه. وبموجب هذه الخطة يضع الزبون هدفاً معيناً -سواء للتقاعد أو التعليم العالي أو الزواج أو مشروع خاص أو غيره- وبعد ذلك يُسهم من خلال التوفير -وبشكل منتظم- في تحقيق هذا الهدف؛ حيث يتمكن الزبون من توفير مبالغ تعينه في المستقبل من خلال حساب التوفير الذي يقدم أيضا تغطية تكافلية تساعد الزبون على التأكد من تحقيق الأهداف التي وضعها حتى لو حدث لصاحب الخطة مكروه -لا قدر الله- مثل الوفاة أو العجز الكلي والدائم عن العمل.

ويعدُّ ميثاق للصيرفة الإسلامية رائدا في تعزيز التوعية بأهمية التوفير والادخار في المجتمع، وخلال الأعوام الماضية قام ميثاق بتنظيم عدد من الفعاليات والندوات والأنشطة والبرامج التي تُسهم في التعريف بأهمية الادخار والحوافز التي يُمكن الاستفادة منها؛ ومن خلال خطة ميثاق للتوفير الجديدة يقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية خطة مُصمَّمة خصيصَا لتتناسب مع احتياجات الزبائن حيث يمكن للزبون من خلال هذه الخطة زيادة المدخرات، وبمعدلات ربح تنافسية لتحقيق الأهداف المرجوة وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه الزبون منذ بداية تنفيذ الخطة، كما أنَّ خطة ميثاق للتوفير تم تصميمها لتناسب مع الجميع، وتقدم مجموعة من المزايا والحوافز التي تُسهم في تشجيع الزبائن على الادخار والتوفير والتخطيط لمستقبلهم ومستقبل أولادهم بشكل أفضل.

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