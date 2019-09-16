مستشفى مسقط الخاص تفتتح أولى عياداتها التخصصية بالخوض

مسقط - الرؤية

تُدشِّن مُستشفى مسقط الخاص -أول مستشفى معتمدة من اللجنة الأمريكية الدولية المشتركة في السلطنة- أول عيادات تخصصية للأسرة في منطقة الخوض. وتمَّ تصميم العيادات التخصصية لتوفر للأسر الموجودة في منطقة الخوض والمناطق المحيطة بها خدمات رعاية صحية تخصصية على أعلى مستوى على يد فريق من أمهر الأطباء في تخصصاتهم.

وتشملُ قائمة العيادات التخصصية المتوفرة وفق أعلى المعايير العالمية في مجال الرعاية الإكلينيكية: عيادات النساء والتوليد، وطب الباطنة، والأطفال، والعظام، والتجميل، والأنف، والأذن، والحنجرة، إلى جانب عيادات الاستشاريين الزائرين من مستشفى مسقط الخاص. كما يتوافر في العيادات التخصصية وحدة للأشعة ومختبر لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة.

وقال سنديب كومار الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة يونايتد ميديكال: إنَّ العيادات التخصصية جزء من مهمتها التي تركز على توفير رعاية تخصصية سهل الوصول إليها من جانب الأسر الموجودة في مختلف أنحاء السلطنة، وقد قُمنا ببذل الجهد اللازم لجعل العيادات مثالية للمجتمع الذي تخدمه. وتعدُّ المستشفى أكبر مرفق رعاية صحية معتمد من اللجنة الأمريكية الدولية المشتركة، والتي يتم اختيارها دوما لجائزة "أفضل مؤسسة رعاية صحية" من قبل الشعب العماني في مختلف المسوح التي تتم. ونركز وسنركز على توفير خدمة رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية لكافة المرضى.

وتحرصُ مُستشفى مسقط الخاص على إحداث تحول إيجابي كبير في صحة المجتمع الذي تخدمه، ويتضح ذلك من خلال الخدمات الطبية المتخصصة التي تقدمها والفريق الطبي والاستشاريين والأطباء الذين يتسمون بالكفاءة والإجادة والخبرة الكبيرة في تخصصاتهم. كذلك ولضمان الحصول على تجربة رعاية صحية على أعلى مستوى، تقبل العيادات التخصصية كافة أنواع التأمين.

وتدار مستشفى مسقط الخاص من قبل يونايتد ميديكال وهي مجموعة دولية متخصصة في إدارة المستشفيات لديها خبرة 43 عاماً. وتوفر المستشفى خدمات رعاية صحية في كافة التخصصات تشمل خدمات الطوارئ على مدار الساعة ومركز تشخيصي ومركز لعمل الأشعة المقطعة المتقدمة مع إمكانات في القلب، إلى جانب مختبر قسطرة متطور وأشعة بالرنين المغناطيسي مع توافر الدعم من قبل أفضل الخدمات التشخيصية.