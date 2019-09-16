قصة الزوجة التي أحرقت زوجها بسبب 500 ريال

أقدمت امرأة يمنية على حرق زوجها في منطقة السارة بمديرية العدين غرب محافظة إب، وذلك بسبب خلافات أسرية على حوالة قدرها 500 ريال سعودي. بدأت القصة عندما تأخر الزوج هزاع عبد الله فرحان ذي الـ 60 عاماً والأب لستة أبناء، عن استلام مبلغ حوالة مالية بقيمة 500 ريال مرسلة لزوجته من ابنها الذي يعيش بالسعودية.

وزعمت الزوجة بوجود ثعبان في حمام المنزل، وطلبت من زوجها هزاع بالدخول لقتل الثعبان، وحينها هرعت مسرعة لإغلاق الباب وإدخال أسطوانة الغاز من فتحة صغيرة أسفل الحمام وبعدها أشعلت الثقاب. وجد الزوج المسكين نفسه وسط النيران وأمام الموت وجهاً لوجه، حاول كسر الباب والفرار من الموت حرقاً لينجح في محاولته وينقل إلى قسم الحروق في مستشفى جبلة، مصاباً بحروق متفرّقة في جسده.

وأصيب الزوج بحروق عدة في الرقبة والصدر والظهر، وذكر الأطباء أن الزوج يحتاج إلى شهرين حتى يتماثل للشفاء.