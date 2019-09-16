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صورة "الجنين الشيطان" تشعل "السوشيال ميديا"

الإثنين 16 سبتمبر 2019 04:49 م بتوقيت مسقط

صورة "الجنين الشيطان" تشعل "السوشيال ميديا"

 

أثارت صورة "الجنين الشيطان"، التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة حول العالم، فضلا عن قلق والديه.

ونشرت الأم المراهقة التي تدعى إيانا ألستون (17 عاما)، الصورتين اللتان التقطتا لجنينها، على حسابها في "فيسبوك"، وعلقت عليها بالقول: "معظم الأطفال يختبئون من الكاميرا. انظروا إلى طفلتي الشيطانية".

وأضافت: "كانت تبدو عادية، لكن عندما علمنا أننا سنرزق بفتاة، وتم وضع الجهاز على بطني مرة أخرى، فتحت عينيها وابتسمت. أحب هذه الطفلة الشيطانية جدا".

وحظي منشور ألستون على 15 ألف إعجاب منذ نشره في السابع والعشرين من أغسطس على "فيسبوك"، فيما تمت إعادة نشره نحو 16 ألف مرة بحسب سكاي نيوز.

وأشارت المراهقة إلى أن الطبيبة التي كانت معها خلال جلسة التصوير بـالموجات فوق الصوتية، أخبرتها أن طفلتها طبيعية وبحالة جيدة، لافتة إلى أنه من غير الغريب أن يظهر الجنين بهذا الشكل في الصور.

 

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