د. علي يونس | مصر

فكم من قميءٍ قبيحٍ بها

يقال له أنت بدر الدجى

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وفسْلٍ جهولٍ ولكنه

خبير بكلّ صنوف الخنا

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إذا ما رأى ألَفا ظنها

لفرط الغباوة كوز (الدرا)

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يقول له معشر طبلوا

فديناك يا عبقري النهى

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كسفت جليليو وأضرابه

بنورك إنك شمس الضحى

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وفي النحو قال الخليل لهُ

أضعتَ لعمرى جهودي سدى

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فنحوك يا سيدي آية

نسختَ بها كلّ ما قد مضى

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وشعرك لا فض فوك استوى

وشنّف أهل القرى والفلا

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يقولون لا وزن فيه ولا

خيال ولا فيه معنى يُرى

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فصاح المطبل: " يا ويحكم

لقد قال (بشرى) فأصغى الورى

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ولكن مصْرا برغم الطبول

ستبقى لنا في أعالي الذرا

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فلا تقنطوا يا أباة الهوانِ

ولا تيأسوا يا بغاة العلا

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إذا اسودّ ليلك كل السوادِ

فعما قريبِ يؤجُّ السنا